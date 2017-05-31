Фермеры-садоводы в КР могут получить льготный кредит — условия

31 мая 2017, 10:44 Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. Российско-кыргызский фонд развития разработал новый кредитный продукт для фермеров-садоводов, сообщила пресс-служба РКФР.

Льготное кредитование можно получить в банках - партнерах фонда. Основные условия кредитования аналогичны финансированию проектов малого и среднего бизнеса. Максимальная сумма кредита - до 1 миллиона долларов сроком до пяти лет; ставка составляет 12 процентов годовых в сомах, 5 процентов в долларах.

Отличительной чертой нового продукта является увеличение срока отсрочки по выплате основной суммы кредита, которая составляет 24 месяца.

Для успешной реализации проектов в рамках нового продукта фонд разработал требования для фермеров, а также плодопитомнических хозяйств и поставщиков саженцев. При выполнении всех требований и рекомендаций фермер добьется успеха в промышленном садоводстве. За счет посадки востребованных сортов яблок Кыргызстан сможет увеличить объемы производства и экспортировать плодовые культуры в зарубежные страны, считают в РКФР.

Основными требованиями к фермерам являются наличие соответствующего для закладки сада земельного участка и прохождение обучения по интенсивному садоводству.

Плодопитомнические хозяйства и компании, поставляющие саженцы, должны иметь опыт работы в этом направлении не менее трех-пяти лет, он должен быть подтвержден наличием квалифицированных кадров и действующего сада. Также условием являются предоставление 80-процентной гарантии приживаемости саженцев фермеру и консультирование по выращиванию сада в течение трех лет с момента посадки.