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Фермеры-садоводы в КР могут получить льготный кредит — условия

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429122-ru.html

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Trend: Узбекистан с сентября 2016 года привлек $44 млрд кредитов и инвестиций

31 мая 2017, 10:44       Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. Российско-кыргызский фонд развития разработал новый кредитный продукт для фермеров-садоводов, сообщила пресс-служба РКФР.
Льготное кредитование можно получить в банках - партнерах фонда. Основные условия кредитования аналогичны финансированию проектов малого и среднего бизнеса. Максимальная сумма кредита - до 1 миллиона долларов сроком до пяти лет; ставка составляет 12 процентов годовых в сомах, 5 процентов в долларах.
Отличительной чертой нового продукта является увеличение срока отсрочки по выплате основной суммы кредита, которая составляет 24 месяца.
Для успешной реализации проектов в рамках нового продукта фонд разработал требования для фермеров, а также плодопитомнических хозяйств и поставщиков саженцев. При выполнении всех требований и рекомендаций фермер добьется успеха в промышленном садоводстве. За счет посадки востребованных сортов яблок Кыргызстан сможет увеличить объемы производства и экспортировать плодовые культуры в зарубежные страны, считают в РКФР.
Основными требованиями к фермерам являются наличие соответствующего для закладки сада земельного участка и прохождение обучения по интенсивному садоводству.
Плодопитомнические хозяйства и компании, поставляющие саженцы, должны иметь опыт работы в этом направлении не менее трех-пяти лет, он должен быть подтвержден наличием квалифицированных кадров и действующего сада. Также условием являются предоставление 80-процентной гарантии приживаемости саженцев фермеру и консультирование по выращиванию сада в течение трех лет с момента посадки.

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