Сестру Азиза Батукаева приговорили к 17 годам тюрьмы за сбыт наркотиков

31 мая 2017, 10:13 Комментарии

Накануне, 30 мая, Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении граждан Республики Кыргызстан Кабылжана Абдурахманова и Яхи Батукаевой. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт и сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Об этом сообщают в прокуратуре области.

В суде установлено, что в январе 2016 года злоумышленники арендовали квартиру в г. Южноуральске Челябинской области, в которой хранили приобретенный Абдурахмановым героин массой около 28 кг для последующего сбыта.

Позже Батукаева нашла покупателя на часть имевшегося наркотического средства массой около 5 кг, которое в январе 2016 года продала покупателю. Оставшийся героин общей массой около 23 кг сообщники хранили с целью последующего незаконного сбыта.

Всего из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов изъято около 28 кг наркотических средств.

Суд назначил виновным наказание по 17 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей каждому, с отбыванием наказания Абдурахмановым в исправительной колонии строгого режима, Батукаевой — в исправительной колонии общего режима.

Брат Яхи — Азиз Батукаев — широко известен в криминальном мире Кыргызстана. В 2006 году авторитет был осужден на 16 лет. Вор в законе отбывал наказание в СИЗО города Нарына. Из-за болезни его выпустили из тюрьмы и он улетел в Грозный (Чечня). Основанием для освобождения послужил диагноз врачей Центра гематологии – острый миелобластный лейкоз, гепатит С и цирроз печени. Однако позже другие медики заявили, что анализы сделаны неверно и Батукаев не болен лейкозом.

По данным МВД России, в настоящее время Азиз Батукаев отбывает срок в Чечне за хранение оружия.