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Сестру Азиза Батукаева приговорили к 17 годам тюрьмы за сбыт наркотиков

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sestru...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429121-ru.html

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31 мая 2017, 10:13       Комментарии

Накануне, 30 мая, Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении граждан Республики Кыргызстан Кабылжана Абдурахманова и Яхи Батукаевой. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт и сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Об этом сообщают в прокуратуре области.
В суде установлено, что в январе 2016 года злоумышленники арендовали квартиру в г. Южноуральске Челябинской области, в которой хранили приобретенный Абдурахмановым героин массой около 28 кг для последующего сбыта.
Позже Батукаева нашла покупателя на часть имевшегося наркотического средства массой около 5 кг, которое в январе 2016 года продала покупателю. Оставшийся героин общей массой около 23 кг сообщники хранили с целью последующего незаконного сбыта.
Всего из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов изъято около 28 кг наркотических средств.
Суд назначил виновным наказание по 17 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей каждому, с отбыванием наказания Абдурахмановым в исправительной колонии строгого режима, Батукаевой — в исправительной колонии общего режима.
Брат Яхи — Азиз Батукаев — широко известен в криминальном мире Кыргызстана. В 2006 году авторитет был осужден на 16 лет. Вор в законе отбывал наказание в СИЗО города Нарына. Из-за болезни его выпустили из тюрьмы и он улетел в Грозный (Чечня). Основанием для освобождения послужил диагноз врачей Центра гематологии – острый миелобластный лейкоз, гепатит С и цирроз печени. Однако позже другие медики заявили, что анализы сделаны неверно и Батукаев не болен лейкозом.
По данным МВД России, в настоящее время Азиз Батукаев отбывает срок в Чечне за хранение оружия.

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