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Бабанов: Новые биометрические паспорта пригодны только для выборов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/babano...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429120-ru.html

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31 мая 2017, 10:15       Комментарии

Внедренные правительством новые биометрические паспорта пригодны только для выборов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил лидер парламентской фракции "Республика — Ата Журт" Омурбек Бабанов.
По его словам, кыргызстанцы через новый паспорт не могут взять кредиты в банках и обратиться в милицию.
"Я хочу обратить ваше внимание на одно: внедрены новые биометрические паспорта. Там прописаны только имя и фамилия, а прописка и остальная информация находятся в чипе. Когда они будут обращаться в банки, то им нужна будет прописка. А у банков нет считывающих устройств. Народ говорит, что этот паспорт не нужен. Эти паспорта пригодны только для выборов. Если люди с этим паспортом пойдут в МВД или прокуратуру, как их будут идентифицировать? Руководители ГРС могли только пиариться и ничего дельного не сделали", — возмутился он.
Представитель ГРС ответил депутату, что устройства для считывания чипа будут в июле, и их можно купить за 1,5 тыс. сомов. На что Бабанов заявил, что нужно приостановить выдачу паспортов до того, как прибудут эти устройства.
Также лидер фракции "Республика-Ата Журт" возмутился тем, что до сих пор ГРС руководит коррумпированный человек, и назвал это предвыборными играми.
"Неужели нет другого, не коррумпированного специалиста?", — поинтересовался Омурбек Бабанов.

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