Бабанов: Новые биометрические паспорта пригодны только для выборов

31 мая 2017, 10:15 Комментарии

Внедренные правительством новые биометрические паспорта пригодны только для выборов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил лидер парламентской фракции "Республика — Ата Журт" Омурбек Бабанов.

По его словам, кыргызстанцы через новый паспорт не могут взять кредиты в банках и обратиться в милицию.

"Я хочу обратить ваше внимание на одно: внедрены новые биометрические паспорта. Там прописаны только имя и фамилия, а прописка и остальная информация находятся в чипе. Когда они будут обращаться в банки, то им нужна будет прописка. А у банков нет считывающих устройств. Народ говорит, что этот паспорт не нужен. Эти паспорта пригодны только для выборов. Если люди с этим паспортом пойдут в МВД или прокуратуру, как их будут идентифицировать? Руководители ГРС могли только пиариться и ничего дельного не сделали", — возмутился он.

Представитель ГРС ответил депутату, что устройства для считывания чипа будут в июле, и их можно купить за 1,5 тыс. сомов. На что Бабанов заявил, что нужно приостановить выдачу паспортов до того, как прибудут эти устройства.

Также лидер фракции "Республика-Ата Журт" возмутился тем, что до сих пор ГРС руководит коррумпированный человек, и назвал это предвыборными играми.

"Неужели нет другого, не коррумпированного специалиста?", — поинтересовался Омурбек Бабанов.