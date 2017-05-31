В Кыргызстане запустили Глобальную программу по предупреждению торговли людьми

31 мая 2017, 10:18 Комментарии

Состоялся запуск работы новая Глобальная программа Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по предупреждению торговли людьми и незаконному ввозу мигрантов GLO.ACT

Программа направлена на оказание поддержки 13 странам Азии, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки.

Глава представительства Европейского союза в Кыргызстане Чезаре Де Монтис отметил, что программа рассчитана на 4 года, бюджет составит 11 млн евро.

По словам регионального представителя УНП ООН в Центральной Азии Ашита Миттала, совершенствование уголовно-правовых мер в отношении торговли людьми требует комплексного подхода.

"Меры реагирования должны основываться на действенном законодательстве в соответствии с Конвенцией ООН о транснациональной организованной преступности и ее протоколами о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов", – сказала она.

Программа состоит из шести компонентов:

– Разработка стратегии и политических мер;

– Законодательная помощь;

– Наращивание потенциала;

– Региональное и трансрегиональное сотрудничество;

– Защита и помощь жертвам торговли людьми и незаконно ввезем мигрантам;

– Помощь и поддержка детей среди жертв торговли людьми и незаконно ввезенных мигрантов.