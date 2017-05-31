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В Кыргызстане запустили Глобальную программу по предупреждению торговли людьми

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429119-ru.html

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ООН и ЕС запустили в Кыргызстане проект по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов

31 мая 2017, 10:18       Комментарии

Состоялся запуск работы новая Глобальная программа Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по предупреждению торговли людьми и незаконному ввозу мигрантов GLO.ACT
Программа направлена на оказание поддержки 13 странам Азии, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки.
Глава представительства Европейского союза в Кыргызстане Чезаре Де Монтис отметил, что программа рассчитана на 4 года, бюджет составит 11 млн евро.
По словам регионального представителя УНП ООН в Центральной Азии Ашита Миттала, совершенствование уголовно-правовых мер в отношении торговли людьми требует комплексного подхода.
"Меры реагирования должны основываться на действенном законодательстве в соответствии с Конвенцией ООН о транснациональной организованной преступности и ее протоколами о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов", – сказала она.
Программа состоит из шести компонентов:
– Разработка стратегии и политических мер;
– Законодательная помощь;
– Наращивание потенциала;
– Региональное и трансрегиональное сотрудничество;
– Защита и помощь жертвам торговли людьми и незаконно ввезем мигрантам;
– Помощь и поддержка детей среди жертв торговли людьми и незаконно ввезенных мигрантов.

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