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На объездной дороге насмерть сбили велосипедиста

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/na-obe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429117-ru.html

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31 мая 2017, 10:23       Комментарии

На объездной дороге водитель автобуса насмерть сбил велосипедиста. Об этом K-News сообщили в УПМ Чуйской области.
Уточняется, что ДТП произошло 31 мая в 00:05, возле автозаправочной станции.
"Автобус, за рулем которого был житель Сокулукского района 1969 года рождения, наехал на велосипедиста, жителя Узгенского района 1994 года рождения. От полученных травм последний скончался на месте. Автомашина поставлена на штрафную стоянку, ведется следствие", — прокомментировал глава пресс-службы УПМ Тилек Исаев.

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