Смотрите до 130 цифровых телеканалов вместе с O!TV

31 мая 2017, 10:06 Комментарии

Поддерживая государственную инициативу по переходу на цифровое эфирное телевещание, мобильный оператор О! одним из первых начал активное внедрение и развитие мобильного телевидения. Результат этой работы сегодня – более 100 тысяч скачиваний мобильного приложения O!TV, благодаря которому фильмы, сериалы, мультфильмы и передачи в цифре доступны кыргызстанцам повсюду, где есть интернет.

С услугой O!TV можно смотреть до 130 телеканалов с любого устройства - смартфона, планшета и на всех телевизорах Sony, Phillips, Samsung с функцией Smart TV без антенн, приставок и проводов.

<li>Для смартфонов самая удобная линейка тарифов "Переходи на О! + TV" от 115 сомов в неделю (мобильное ТВ + быстрый безлимитный интернет + бесплатное общение в сети О!);</li><li> Для дома или дачи, где чаще используется роутер или Wingle, идеально подойдёт тариф по сниженной цене "Безлимит 4G + О!TV" от 300 сомов в неделю (130 ТВ каналов + быстрый безлимитный интернет).</li>

"Сегодня мы находимся в эпицентре новой технологической революции - массового распространения цифрового телевизионного вещания. Его преимущества очевидны, ведь это принципиально новые возможности – интерактивность и мобильность. Развитие сервиса O!TV – это вклад нашей компании в цифровое развитие общества по всему Кыргызстану", - прокомментировал коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Самое главное, что сервис O!TV доступен для просмотра абонентам любого кыргызстанского оператора связи, но только для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ каналов не тарифицируется. Подключиться к сервису можно в два счёта - скачайте приложение O!TV в магазине приложений своего устройства и подключите любой пакет или тариф, в который включен сервис O!TV. Чтобы вам было проще попробовать O!TV, мы подготовили подробную инструкцию, а также видеообзор о том, как правильно и без особых усилий настроить Smart TV. Подробная информация также доступна по телефонам 707 (звонок бесплатный для абонентов О!) и 0705 700 700 (для абонентов других операторов).

O!TV - приятного просмотра!

Для справки: с 1994 года Кыргызстан является членом Международного союза электросвязи (МСЭ), и поэтому в 2006 году страна присоединилась к плану окончательного перехода на цифровое эфирное телевещание (План "Женева-2006"). Полностью на цифровое вещание Кыргызстан перешел 15 мая 2017 года.

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