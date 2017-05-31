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СМИ: Трамп призывает мировых лидеров звонить ему на мобильный телефон

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360736_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429110-ru.html

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31 мая 2017, 10:07       Комментарии

Президент США Дональд Трамп дал свой номер мобильного телефона ряду мировых лидеров и призывает звонить по нему для более оперативной связи. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники Associated Press.
По словам бывших и действующих американских чиновников, знакомых с ситуацией, Трамп призвал лидеров Канады и Мексики Джастина Трюдо и Энрике Ньето связываться с ним напрямую по сотовому телефону.
При этом к настоящему моменту этим воспользовался только канадский премьер.
Источник из администрации президента Франции отметил, что Трамп также обменялся с Эммануэлем Макроном телефонными номерами во время их разговора в начале месяца.
Отмечается, что инициатива Трампа нарушает дипломатический протокол и вызывает озабоченность по поводу безопасности и секретности сообщений главкома США.

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