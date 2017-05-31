СМИ: Трамп призывает мировых лидеров звонить ему на мобильный телефон

31 мая 2017, 10:07 Комментарии

Президент США Дональд Трамп дал свой номер мобильного телефона ряду мировых лидеров и призывает звонить по нему для более оперативной связи. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники Associated Press.

По словам бывших и действующих американских чиновников, знакомых с ситуацией, Трамп призвал лидеров Канады и Мексики Джастина Трюдо и Энрике Ньето связываться с ним напрямую по сотовому телефону.

При этом к настоящему моменту этим воспользовался только канадский премьер.

Источник из администрации президента Франции отметил, что Трамп также обменялся с Эммануэлем Макроном телефонными номерами во время их разговора в начале месяца.

Отмечается, что инициатива Трампа нарушает дипломатический протокол и вызывает озабоченность по поводу безопасности и секретности сообщений главкома США.