Совершенствование уголовного законодательства требует комплексного подхода

31 мая 2017, 10:17 Комментарии

Совершенствование уголовного законодательства Кыргызстана в части торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов требует комплексного подхода. Об этом сегодня, 31 мая, заявила региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии Ашита Миттал.

По ее словам, данные меры реагирования должны основываться на действенном законодательстве в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о транснациональной организованной преступности и ее протоколами о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов.

"УНП ООН готово поддержать правительство Кыргызстана в обеспечении эффективного уголовного преследования в отношении торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в рамках GLO.ACT", - сказала Миттал.

В свою очередь зампредседателя Государственной службы миграции Алмазбек Асанбаев отметил, что торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов являются приоритетными вопросами на повестке дня правительства, что послужило толчком для разработки стратегических рамок, таких как новый национальный план действий по борьбе с торговлей людьми в Кыргызстане на 2017-2020 годы и концепция миграционной политики 2030.