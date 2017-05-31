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Совершенствование уголовного законодательства требует комплексного подхода

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360741_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429109-ru.html

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31 мая 2017, 10:17       Комментарии

Совершенствование уголовного законодательства Кыргызстана в части торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов требует комплексного подхода. Об этом сегодня, 31 мая, заявила  региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии Ашита Миттал.
По ее словам, данные меры реагирования должны основываться на действенном законодательстве в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о транснациональной организованной преступности и ее протоколами о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов.
"УНП ООН готово поддержать правительство Кыргызстана в обеспечении эффективного уголовного преследования в отношении торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в рамках GLO.ACT", - сказала Миттал.
В свою очередь зампредседателя Государственной службы миграции   Алмазбек Асанбаев отметил, что  торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов являются приоритетными вопросами на повестке дня правительства, что послужило толчком для разработки стратегических рамок, таких как новый национальный план действий по борьбе с торговлей людьми в Кыргызстане на 2017-2020 годы и концепция миграционной политики 2030.

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