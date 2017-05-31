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Юные футболисты Бишкека стартуют на турнире Istanbul сup 2017 в Турции

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360739_un...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429108-ru.html

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31 мая 2017, 10:19       Комментарии

Юношеская сборная Бишкека по футболу стартует в международном турнире Istanbul Cup 2017 в Турции.
Как сообщил руководитель делегации Мейирхан Аманбеков, в играх примут участие команды из Болгарии, Македонии, Казахстана, Кыргызстана и Турции.
Турнир пройдет с 1 по 4 июня в Стамбуле.
Сборная Бишкека составлена из игроков 2005 года рождения. "От Кыргызстана на данном турнире выступит сборная города Бишкек под руководством тренера Келкела Анарбекова. На 31 мая запланирована жеребьевка турнира, после которой мы узнаем своих соперников и расписание матчей. Финальные матчи пройдут 4 июня", - добавил Аманбеков.
Как отмечается, в составе бишкекской команды также будет играть лучший игрок Школьной лиги-2016 Улан Дуйшонкулов, который в этом году в Санкт-Петербурге (Россия) представит Кыргызстан в международном детском фестивале "Футбол для дружбы".

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