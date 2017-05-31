В РФ могут запретить иностранные водительские права. Кыргызстанцам советуют поменять их на российские

31 мая 2017, 10:09 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. В России с 1 июня 2017 года планируется запретить управление автомобилем на основании иностранных водительских прав при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности.

По данным Посольства КР в РФ, этот закон был принят в 2013 году. Но до 1 июня 2017 года было разрешено обменять национальные права на российские. Кыргызстанцы, занимающиеся трудовой деятельностью, связанной с управлением автомобиля, были обязаны обменять водительские удостоверения.

В диппредставительстве напоминали, что эта информация неоднократно озвучивалась на встречах с кыргызской диаспорой, где мигрантам предлагали соблюдать законы РФ и обменять этот документ.

При этом, Посольством КР в РФ неоднократно проводились консультации с российской стороной на основании Договора о ЕАЭС. По имеющейся информации, такие же консультации проводят другие члены ЕАЭС.

Посольство ожидает ответ российской стороны о введении ограничений использования национальных водительских удостоверений в РФ.