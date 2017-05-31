Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сестру Азиза Батукаева приговорили к 17 годам тюрьмы за сбыт наркотиковСестру Азиза Батукаева приговорили к 17 годам тюрьмы за сбыт наркотиковКак понять то, что уже 3 месяца не решается вопрос Т.Сарпашева? - депутатКак понять то, что уже 3 месяца не решается вопрос Т.Сарпашева? - депутат

В РФ могут запретить иностранные водительские права. Кыргызстанцам советуют поменять их на российские

Источник:
http://kabar.kg/news/v-rf-zapr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429107-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанцы завоевали два серебра турнира по пляжной борьбе в Италии

Двое кыргызстанцев пострадали в ДТП в России

Всемирный банк: Кыргызстанцы платят завышенную стоимость за слабый интернет

Два кыргызстанца пострадали при урагане в Москве, состояние одного из них оценивается как среднетяжелое

Среди жертв урагана в Москве нет кыргызстанцев, - МИД

31 мая 2017, 10:09       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. В России с 1 июня 2017 года планируется запретить управление автомобилем на основании иностранных водительских прав при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности.
По данным Посольства КР в РФ, этот закон был принят в 2013 году. Но до 1 июня 2017 года было разрешено обменять национальные права на российские. Кыргызстанцы, занимающиеся трудовой деятельностью, связанной с управлением автомобиля, были обязаны обменять водительские удостоверения.
В диппредставительстве напоминали, что эта информация неоднократно озвучивалась на встречах с кыргызской диаспорой, где мигрантам предлагали соблюдать законы РФ и обменять этот документ.
При этом, Посольством КР в РФ неоднократно проводились консультации с российской стороной на основании Договора о ЕАЭС. По имеющейся информации, такие же консультации проводят другие члены ЕАЭС.
Посольство ожидает ответ российской стороны о введении ограничений использования национальных водительских удостоверений в РФ.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум