В Бишкеке машина сбила журналистку. У нее перелом ключицы

31 мая 2017, 10:15 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Бишкеке накануне примерно в 19:30 на пересечении улиц Боталиева и Молодой Гвардии автомашина марки Тойота сбила журналиста одного из информационных агентств Алтынай Джалмамбетову.

По ее словам, машина сбила, когда она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Ее госпитализировали в БНИЦТиО. У журналиста перелом правой ключицы. Операцию сделают в пятницу.

Водителем оказался молодой парень, студент 4-го курса.

Как сообщили очевидцы, сотрудники патрульной милиции приехали на место происшествия только через полтора часа.