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В Бишкеке машина сбила журналистку. У нее перелом ключицы

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429106-ru.html

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Близ Бишкека автобус насмерть сбил велосипедиста

31 мая 2017, 10:15       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Бишкеке накануне примерно в 19:30 на пересечении улиц Боталиева и Молодой Гвардии автомашина марки Тойота сбила журналиста одного из информационных агентств Алтынай Джалмамбетову.
По ее словам, машина сбила, когда она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Ее госпитализировали в БНИЦТиО. У журналиста перелом правой ключицы. Операцию сделают в пятницу.
Водителем оказался молодой парень, студент 4-го курса.
Как сообщили очевидцы, сотрудники патрульной милиции приехали на место происшествия только через полтора часа.

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