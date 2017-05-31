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Для народа важно, провести прозрачные выборы и выбрать достойного президента – депутат ЖК

Источник:
http://kabar.kg/news/dlia-naro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429105-ru.html

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31 мая 2017, 10:26       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Для народа важно, провести прозрачные выборы и выбрать достойного президента. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил депутат от фракции СДПК Ырыскелди Момбеков.
"Изначально были большие споры по поводу даты президентских выборов. Сейчас мы видим, что эти споры перешли к нарушениям прав наблюдателей и так далее. Вообще, для населения важно, чтобы выборы прошли честно, открыто и самое главное выбрать достойного президента. Вот что на самом деле важно", - сказал Ы.Момбеков.
По его словам, все знают, кто стоит за наблюдателями, за ними стоят богатые страны. "Если их права были нарушены и если были нарушения на выборах, почему они молчали, они должны были об этом сказать, это их работа на выборах. Наблюдать и сообщать о нарушениях", - отметил депутат.
Депутат заявил, что призывать парламентариев не поддержать данный законопроект, потому что якобы были нарушены права наблюдателей – неправильно. Этот проект закона наоборот нужно поддержать.
Отметим, парламент рассматривает проект конституционного Закона "О внесении изменений в конституционный Закон КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша" (вносится на третье чтение).

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