В июле в Кыргызстан поступят комборидеры для считывания данных по биометрическим паспортам

31 мая 2017, 9:53 Комментарии

Биометрические паспорта предназначены только для выборов, но не для жизни, считает депутат Омурбек Бабанов ("Республика - Ата-Журт"). Такое мнение он выразил 31 мая на заседании парламента. ЖК в третьем чтении рассматривает поправки в закон о выборах президента и депутатов ЖК КР.

"Недавно у нас в стране ввели биометрические паспорта. Там пишется только имя, фамилия и дата рождения. Вся остальная информация, в том числе прописка, идет в чипе. Но человеку, чтобы открыть депозитный счет в банке или взять кредит, нужно предоставить информацию о прописке. В банках нет аппаратуры, которая бы считывала информацию с чипа. В обществе ходит мнение, что эти паспорта предназначены только для выборов", - сказал он.

В ответ заместитель председателя ГРС Камчыбек Акишев сообщил, что комборидеры для считывания данных по биометрическим паспортам прибудут в Кыргызстан в июле. "Они будут закуплены за счет японского гранта. Они прибудут в июле и будут розданы. Стоимость их не очень высокая, 1,5 тыс. сомов", - сказал он.