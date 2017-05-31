В настоящее время остро стоят вопросы обеспечения прав и гарантий жертв торговли людьми, - вице-премьер Ч.Султанбекова

31 мая 2017, 10:01 Комментарии

В настоящее время наиболее остро стоят вопросы обеспечения прав и гарантий жертв торговли людьми. Об этом 31 мая заявила вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова на церемонии запуска Глобальной программы по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов на 2015-2019 годы в Кыргызстане.

По ее словам, Кыргызстан совместно с мировым сообществом стремится приложить все усилия для обеспечения конституционных прав граждан, в том числе и на свободное передвижение.

"В этой связи создание еще одной площадки для обсуждения, обмена опытом между странами по вопросам миграции и торговли людьми послужит дополнительным положительным инструментом в этом направлении", - сказала она.

В этой связи правительство принимает меры по совершенствованию законодательства Кыргызстана, разработана программа по борьбе с торговлей людьми в КР на 2017-2020 годы.

Вице-премьер считает, что Глобальная программа по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов на 2015-2019 годы станет частью совместного реагирования на проблему нелегальной миграции и противодействию торговле людьми государственных органов Кыргызстана во взаимодействии с международной организацией по миграции, детским фондом ООН ЮНИСЕФ, а также общественными организациями.

По ее мнению, Глобальная программа поможет Кыргызстану разработать и осуществить всесторонние меры по реагированию на торговлю людьми и незаконный ввоз мигрантов, а также эффективно защитить граждан Кыргызстана, ставших жертвами торговли людьми.