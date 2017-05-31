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В настоящее время остро стоят вопросы обеспечения прав и гарантий жертв торговли людьми, - вице-премьер Ч.Султанбекова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429103-ru.html

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31 мая 2017, 10:01       Комментарии

В настоящее время наиболее остро стоят вопросы обеспечения прав и гарантий жертв торговли людьми. Об этом 31 мая заявила вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова на церемонии запуска Глобальной программы по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов на 2015-2019 годы в Кыргызстане.
По ее словам, Кыргызстан совместно с мировым сообществом стремится приложить все усилия для обеспечения конституционных прав граждан, в том числе и на свободное передвижение.
"В этой связи создание еще одной площадки для обсуждения, обмена опытом между странами по вопросам миграции и торговли людьми послужит дополнительным положительным инструментом в этом направлении", - сказала она.
В этой связи правительство принимает меры по совершенствованию законодательства Кыргызстана, разработана программа по борьбе с торговлей людьми в КР на 2017-2020 годы.
Вице-премьер считает, что Глобальная программа по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов на 2015-2019 годы станет частью совместного реагирования на проблему нелегальной миграции и противодействию торговле людьми государственных органов Кыргызстана во взаимодействии с международной организацией по миграции, детским фондом ООН ЮНИСЕФ, а также общественными организациями.
По ее мнению, Глобальная программа поможет Кыргызстану разработать и осуществить всесторонние меры по реагированию на торговлю людьми и незаконный ввоз мигрантов, а также эффективно защитить граждан Кыргызстана, ставших жертвами торговли людьми.

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