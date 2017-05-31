Как понять то, что уже 3 месяца не решается вопрос Т.Сарпашева? - депутат

31 мая 2017, 10:08 Комментарии

В Жогорку Кенеше интересуются, почему уже третий месяц не решается вопрос Тайырбека Сарпашева. "Мы говорим, что проведем честные выборы и все мы знаем, что в выборном процессе большую роль играет Госрегистр. Говорим о честных выборах, но уже третий месяц не решается вопрос Тайырбека Сарпашева. Как это можно понять? Срок работы комиссии все время продлевают, обязанности председателя ГРС исполняют его заместители, вопрос висит, как будто на эту должность нет других специалистов. Нужно уже довести вопрос до конца: или сказать, что он ни в чем не виноват, а если виноват, пусть понесет ответственность", - сказал депутат Максат Сабиров.

Сегодня в ГКНБ сообщили, что Государственный комитет национальной безопасности продолжает расследование дела в отношении Тайырбека Сарпашева и должностных лиц ГРС по тендеру на закупку бланков.

Дело было возбуждено Генеральной прокуратурой 31 марта по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 304 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса.