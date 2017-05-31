31 мая 2017, 9:41 Комментарии

Аффинажный завод ОАО "Кыргызалтын" прошел сертификацию по международным стандартам LBMA, сообщает пресс-служба общества.

По данным ведомства, соответствие выпущенного слитка стандартам качества, которые признает международное сообщество, — один из главных аспектов деятельности аффинажного завода.

"С 2016 года филиал "Аффинажный завод" ОАО "Кыргызалтын" полностью соответствует требованиям руководства LBMA по ответственным поставкам золота (LBMAResponsiblegoldguidance), которое создано в целях борьбы с систематическими и широко распространенными нарушениями прав человека, недопущения содействия конфликтам, соответствия высоким стандартам практик борьбы с отмыванием денег и коррупцией, и противостояния финансирования терроризма, тем самым подтвердив свое право находится в списках надежных поставщиков LBMA (LBMA Good Delivery List), один из основных ежегодных документов, публикуемых LBMA, которое ставит аффинажное производство Кыргызстане в один ряд с лучшими мировыми производителями аффинированного золота", – говорится в сообщении.

Следование стандартам LBMA совершенствует процесс заключения сделок с партнерами, производящими сплав Доре.

Наличие данного документа гарантирует высокое качество продукции, производимой аффинажным заводом — золота наивысшей пробы 999,9.

Справочно: LBMA — Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов. Представляет объединение инвесторов, банков и других авторитетных финансовых учреждений со всего мира и с 2004 года успешно проводит программу мониторинга аффинажных предприятий, задействованных в производстве готовой продукции из золота, серебра, палладия и платины. Сегодня LBMA можно назвать абсолютным лидером рынка в данной отрасли.