Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Аффинажный завод ОАО "Кыргызалтын" успешно прошел сертификацию по международным стандартам LBMAАффинажный завод ОАО "Кыргызалтын" успешно прошел сертификацию по международным стандартам LBMA

В Бишкеке задержан активист Игорь Трофимов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429100-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке демонтировали 25 рекламных штендеров

В Бишкеке состоялся фестиваль кыргызского народного творчества "Мурас"

Прогноз погоды: в Бишкеке без осадков

В Бишкеке пройдет Международная вставка-ярмарка легпрома

В первые дни лета в Бишкеке пройдет первый фестиваль арт-терапии

31 мая 2017, 10:02       Комментарии

В Бишкеке 25 мая оперативники УВД Свердловского района задержали активиста Игоря Трофимова. Об этом K-News сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что на Трофимова завели уголовного дело по статье 299 (возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды) УК КР.
Сейчас активист находится в СИЗО-1, ведется следствие.
Напомним, Игорь Трофимов является директором незарегистрированного «Правозащитного центра имени Сергия Радонежского и Манаса Великодушного». Активист известен тем, что в 2011 году баллотировался на пост глав государства, а в 2013 году подал заявку на пост омбудсмена.
В 2007 году активист подал иск в Бишкекский межрайонный суд на правительство Кыргызстана с требованием расторгнуть соглашение с правительством США относительно ЦТП "Манас".
Немного позже Трофимов написал официальное письмо экс-президенту России Дмитрию Медведеву, рассказав о том, что после принудительного лечения в психиатрической больнице ему стало намного легче осуществлять свою деятельность по защите конституционных прав кыргызстанцев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум