В Бишкеке задержан активист Игорь Трофимов

31 мая 2017, 10:02 Комментарии

В Бишкеке 25 мая оперативники УВД Свердловского района задержали активиста Игоря Трофимова. Об этом K-News сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что на Трофимова завели уголовного дело по статье 299 (возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды) УК КР.

Сейчас активист находится в СИЗО-1, ведется следствие.

Напомним, Игорь Трофимов является директором незарегистрированного «Правозащитного центра имени Сергия Радонежского и Манаса Великодушного». Активист известен тем, что в 2011 году баллотировался на пост глав государства, а в 2013 году подал заявку на пост омбудсмена.

В 2007 году активист подал иск в Бишкекский межрайонный суд на правительство Кыргызстана с требованием расторгнуть соглашение с правительством США относительно ЦТП "Манас".

Немного позже Трофимов написал официальное письмо экс-президенту России Дмитрию Медведеву, рассказав о том, что после принудительного лечения в психиатрической больнице ему стало намного легче осуществлять свою деятельность по защите конституционных прав кыргызстанцев.