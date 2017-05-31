СМИ назвали возможные столицы летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах

31 мая 2017, 9:51 Комментарии

Летние Олимпийские игры в 2024 году, скорее всего, пройдут в Париже. Спустя четыре года столицей Олимпиады может стать Лос-Анджелес, пишет Росбалт со ссылкой на источники The Wall Street Journal, знакомые с обсуждением вопроса.

По их данным, сейчас Международный олимпийский комитет ведет переговоры на этот счет. Пока оба города являются претендентами на проведение Игр в 2024 году. Однако МОК рассматривает такой вариант, при котором город, не ставший столицей Олимпиады в 2024 году, примет ее у себя в 2028 году.

По словам источника, все договоренности почти достигнуты, теперь все зависит от Лос-Анджелеса и Олимпийского комитета США. Для властей американского города проведение Игр в 2028 году будет "финансово целесообразно и полезно", хотя они ставили основной задачей проведение Олимпиады через семь лет.

По данным собеседников издания, обсуждение столицы крупнейшего спортивного мероприятия вновь активизировалось после того, как глава МОК Томас Бах провел отдельные беседы с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарсетти и председателем олимпийского комитета США Ларри Пробстом.

"Им обоим Бах дал понять: для него крайне важно, чтобы Лос-Анджелес согласился на условия сделки", - пишет газета.

Бах также заявил, что МОК убежден в целесообразности того, чтобы отсрочить на четыре года принятие Олимпиады в Лос-Анджелесе, и это пойдет на пользу и городу, и олимпийскому комитету США, передает WSJ.

Издание пишет, что Париж рассматривается для проведения Игр на четыре года раньше Лос-Анджелеса, поскольку финансовое обеспечение города может не позволить принять Олимпиаду в 2028 году. Например, собственники земли, которые согласились выделить ее для строительства олимпийской деревни, заявили, что они не будут ждать еще четыре года.

Пресс-секретарь кампании по проведению Игр в Париже в 2024 году заявил, что "всегда было ясно, что наша заявка может быть рассмотрена для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году. Мы построили нашу кампанию с полной общественной и политической поддержкой".

Пресс-секретарь олимпийской кампании в Лос-Анджелесе заявил, что организаторы по-прежнему рассматривают этот город в качестве хозяина летних Игр именно в 2024 году.

Заявки на проведения летних Олимпийских игр подали, кроме Парижа и Лос-Анджелеса, подали Гамбург, Будапешт и Бостон. Однако впоследствии эти города отозвали заявки. Выборы столицы Олимпиады в 2024 году пройдут в сентябре на 130-й сессии МОК. Заявки на проведения Игр в 2028 пока не подавались.

Летняя Олимпиада в 2020 году пройдет в Токио. Предыдущие Игры состоялись в прошлом году в Рио-де-Жанейро.