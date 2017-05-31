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В Центральной и Южной Азии, кроме Казахстана уровень связи на низком уровне – Всемирный Банк

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tcentra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429096-ru.html

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31 мая 2017, 9:42       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Центральная Азия и Южная Азия не соединены с остальной частью мира и между собой. Об этом в ходе конференции по обсуждению проекта Digital CASA сообщил представитель Всемирного банка Ражендра Сингх.
По его словам, уровень связи в ЦА и Афганистане на достаточно низком уровне с точки зрения связанности. Только в Казахстане из стран региона уровень связи находится выше с точки зрения развития. "Основной причиной такой ситуации в регионе является несовершенная политика и не регулятивная среда. Помимо этого ограничена региональная интеграция между странами. Также имеется низкий уровень частных инвестиций", - сказал он.
В рамках программы Digital CASA, по словам докладчика, планируется улучшение транзитного хаба по передачи данных по направлению Европа-Азия.
"Предлагается сделать Казахстан хабом. Мы надеемся, что экономика изменится и будет развита конкурентоспособность в сфере ИКТ", - отметил Р.Сингх.
Также участники конференции добавили, что для Digital CASA можно было бы использовать такие проекты, как CASA – 1000 и имеющуюся линию электропередач из Туркменистана в Таджикистан и Казахстан.
Касательно структуры в Кыргызстане, докладчик сообщил, что в этом направлении имеется ряд необходимых основных компонентов.
"Инфраструктура, цифровая платформа и услуги, создание благоприятной среды и есть еще четвертый компонент –управления проектами и развитие лидерства", - подчеркнул он.

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