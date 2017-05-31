Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Спортсмены из Кыргызстана завоевали серебряные медали на турнире по пляжной борьбе в ИталииСпортсмены из Кыргызстана завоевали серебряные медали на турнире по пляжной борьбе в ИталииАффинажный завод ОАО "Кыргызалтын" прошел сертификацию по международным стандартам LBMAАффинажный завод ОАО "Кыргызалтын" прошел сертификацию по международным стандартам LBMA

Глава Минздрава КР о дорожной безопасности в стране

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-min...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429095-ru.html

Похожие новости

"EurasiaNet.org": США планируют резко сократить финпомощь странам Кавказа и Центральной Азии (кроме Узбекистана)

Два кыргызстанца пострадали при урагане в Москве, состояние одного из них оценивается как среднетяжелое

Первомайская райадминистрация демонтировала 4 ларька и 6 столов для настольного тенниса

В результате урагана в Москве пострадали два кыргызстанца

Главы стран — участниц СНГ встретятся осенью в Сочи

31 мая 2017, 9:42       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Мы не можем всё время наращивать больничный потенциал, необходимо, чтобы задумались все участники дорожного движения!. Такое мнение выразил министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев, сообщает пресс-служба ведомства.
"Медицинские работники обеспокоены ситуацией на дорогах Кыргызстана, приводящей к частым случаям смертей и инвалидизации людей, особенно детей, - говорит министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев, реагируя на очередное большое ДТП, которое произошло 29 мая с перевернувшимся бусом в Кадамжайском районе Баткенской области. - Гибель детей вследствие ДТП – не частная трагедия отдельно взятой семьи и не только возросшие показатели детской смертности, это – серьёзный сигнал для немедленных действий и объединения усилий для предотвращения подобных происшествий и улучшения качества оказания экстренной медицинской помощи гражданам.
И даже понимая, что за статистикой стоят судьбы людей, мы не можем всё время наращивать больничный потенциал, необходимо, чтобы задумались все участники дорожного движения! Кыргызстану необходимо подключиться к Конвенции ООН по дорожной безопасности и международным программам, подобно инициативе ВОЗ "Здоровые города". В этом направлении на примете, как минимум, два города страны, Бишкек и Ош, чтобы сделать их здоровыми и безопасными для людей. Настало время Минздраву использовать "язык будущего" в общении с партнерами в правительстве и международными агентствами по развитию".
Эти и другие вопросы были обсуждены министром здравоохранения Талантбеком Батыралиевым на прошлой неделе в Женеве на встрече с заместителем Генерального директора ВОЗ Олегом Честновым, который предложил Кыргызстану стать частью новой программы поддержки стран-членов ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и травматизма, включая травматизм на дорогах.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум