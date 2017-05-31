Глава Минздрава КР о дорожной безопасности в стране

31 мая 2017, 9:42 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Мы не можем всё время наращивать больничный потенциал, необходимо, чтобы задумались все участники дорожного движения!. Такое мнение выразил министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев, сообщает пресс-служба ведомства.

"Медицинские работники обеспокоены ситуацией на дорогах Кыргызстана, приводящей к частым случаям смертей и инвалидизации людей, особенно детей, - говорит министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев, реагируя на очередное большое ДТП, которое произошло 29 мая с перевернувшимся бусом в Кадамжайском районе Баткенской области. - Гибель детей вследствие ДТП – не частная трагедия отдельно взятой семьи и не только возросшие показатели детской смертности, это – серьёзный сигнал для немедленных действий и объединения усилий для предотвращения подобных происшествий и улучшения качества оказания экстренной медицинской помощи гражданам.

И даже понимая, что за статистикой стоят судьбы людей, мы не можем всё время наращивать больничный потенциал, необходимо, чтобы задумались все участники дорожного движения! Кыргызстану необходимо подключиться к Конвенции ООН по дорожной безопасности и международным программам, подобно инициативе ВОЗ "Здоровые города". В этом направлении на примете, как минимум, два города страны, Бишкек и Ош, чтобы сделать их здоровыми и безопасными для людей. Настало время Минздраву использовать "язык будущего" в общении с партнерами в правительстве и международными агентствами по развитию".

Эти и другие вопросы были обсуждены министром здравоохранения Талантбеком Батыралиевым на прошлой неделе в Женеве на встрече с заместителем Генерального директора ВОЗ Олегом Честновым, который предложил Кыргызстану стать частью новой программы поддержки стран-членов ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и травматизма, включая травматизм на дорогах.