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Спортсмены из Кыргызстана завоевали серебряные медали на турнире по пляжной борьбе в Италии

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/sportsmen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429094-ru.html

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31 мая 2017, 9:45       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсмены из Кыргызстана завоевали серебряные медали на турнире по пляжной борьбе в Италии. Об этом рассказал президент федерации пляжной борьбы КР Билим Райымкулов.
По его словам, братья Илим и Ильгиз Билимовы завоевали серебряные медали на турнире UWW Всемирной ассоциации борьбы по пляжной борьбе в городе Сассари (Италии).
"Наши спортсмены из Кыргызстана заняли вторые места в весовых категориях 80 кг и свыше 80 кг и стали обладателями двух серебряных медалей", - сообщил он.

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