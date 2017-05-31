31 мая 2017, 9:45 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсмены из Кыргызстана завоевали серебряные медали на турнире по пляжной борьбе в Италии. Об этом рассказал президент федерации пляжной борьбы КР Билим Райымкулов.

По его словам, братья Илим и Ильгиз Билимовы завоевали серебряные медали на турнире UWW Всемирной ассоциации борьбы по пляжной борьбе в городе Сассари (Италии).

"Наши спортсмены из Кыргызстана заняли вторые места в весовых категориях 80 кг и свыше 80 кг и стали обладателями двух серебряных медалей", - сообщил он.