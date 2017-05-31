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Два кыргызстанца пострадали при урагане в Москве, состояние одного из них оценивается как среднетяжелое

Источник:
http://kabar.kg/news/dva-kyrgy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429093-ru.html

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В результате урагана в Москве пострадали два кыргызстанца

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31 мая 2017, 9:52       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Двое граждан Кыргызстана получили травмы различной степени тяжести в результате урагана, прошедшего 29 мая в Москве и Московской области.
По информации посольства КР в РФ, среди пострадавших кыргызские граждане 33-летний Ж. А. и 35-летний А.Н. Они доставлены в городскую больницу им.Н.Склифосовского.
Ж. А. после осмотра врачей отпущен домой, а состояние второго кыргызстанца, по информации врачей, оценивается как среднетяжелое.
Ранее посольство сообщало, что по информации компетентных органов России, среди погибших от последствий урагана граждане КР не зарегистрированы.
По информации РИА Новости, жертвами урагана в Москве стали 11 человек, в Подмосковье погибли 5 человек.
Почти 150 человек доставили в больницы Москвы из-за урагана, в настоящее время на лечении остаются более 100 человек.

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