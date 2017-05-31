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Аффинажный завод ОАО "Кыргызалтын" успешно прошел сертификацию по международным стандартам LBMA

Источник:
http://kabar.kg/news/affinazhn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429091-ru.html

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31 мая 2017, 10:00       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Аффинажный завод ОАО "Кыргызалтын" успешно прошел сертификацию по международным стандартам LBMA (London Bullion Market Association). Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Кыргызалтын".
Как отметили в компании, соответствие выпущенного слитка стандартам качества, которые признает международное сообщество - один из главных аспектов деятельности "Аффинажного завода" ОАО "Кыргызалтын".
С 2016 года филиал "Аффинажный завод" полностью соответствует требованиям руководства LBMA по ответственным поставкам золота (LBMA Responsible gold guidance) тем самым подтвердив свое право, находиться в списках надежных поставщиков LBMA (LBMA Good Delivery List). Один из основных ежегодных документов, публикуемых LBMA, ставит аффинажное производство Кыргызстана в один ряд с лучшими мировыми производителями аффинированного золота.
Следование стандартам LBMA совершенствует процесс заключения сделок с партнерами, производящими сплав Доре. Все партнеры "Аффинажного завода" письменно выразили готовность демонстрировать свою непричастность к деятельности, связанной с отмыванием денег, финансированием терроризма, ущемлением прав человека, коррупцией, ложным показанием данных о происхождении золота, и финансированием конфликтов.
Наличие данного документа гарантирует высокое качество продукции, производимой Аффинажным заводом - золота наивысшей пробы 999,9.
Справка. LBMA - Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов. Представляет объединение инвесторов, банков и других авторитетных финансовых учреждений со всего мира и с 2004 года успешно проводит программу мониторинга аффинажных предприятий, задействованных в производстве готовой продукции из золота, серебра, палладия и платины (подробная информация на сайте www.lbma.org.uk). Сегодня LBMA по праву можно назвать практически абсолютным лидером рынка в данной отрасли.

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