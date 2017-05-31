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Среди жертв урагана в Москве нет кыргызстанцев, - МИД

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429090-ru.html

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Кыргызстанцев нет среди погибших от последствий урагана в Московской области

По предварительным данным, среди погибших от последствий урагана в Москве граждане нет граждан КР, - посольство

31 мая 2017, 9:19       Комментарии

Среди погибших от последствий урагана в Москве кыргызстанцев нет. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.
"По предварительной информации компетентных органов России, среди погибших от последствий урагана в Москве и Московской области граждане Кыргызстана не зарегистрированы", - говорится в сообщении.
Посольство продолжает работы для уточнения.
По последним данным, от стихии в Мосвкве 29 мая погибли 15 человек, из них 10 - в Москве и 5 - в Московской области, пострадали около 200 человек.

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