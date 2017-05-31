Среди жертв урагана в Москве нет кыргызстанцев, - МИД

31 мая 2017, 9:19 Комментарии

Среди погибших от последствий урагана в Москве кыргызстанцев нет. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

"По предварительной информации компетентных органов России, среди погибших от последствий урагана в Москве и Московской области граждане Кыргызстана не зарегистрированы", - говорится в сообщении.

Посольство продолжает работы для уточнения.

По последним данным, от стихии в Мосвкве 29 мая погибли 15 человек, из них 10 - в Москве и 5 - в Московской области, пострадали около 200 человек.