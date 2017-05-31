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Первомайская райадминистрация демонтировала 4 ларька и 6 столов для настольного тенниса

 

Фотографии: akipress.kg

        

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429089-ru.html

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31 мая 2017, 9:38       Комментарии

Первомайская районная администрация для улучшения эстетического облика столицы провела плановое рейдовое мероприятие по незаконно установленным рекламным конструкциям, демонтажу объектов облегченного типа и ликвидации стихийной торговли на центральных улицах.
Как сообщила пресс-служба мэрии, в ходе рейда по улице Ахунбаева от улицы Байтик Баатыра до улицы Айтматова демонтировано 25 штендеров, указателей и объявлений, установленных без соответствующих разрешительных документов. Произведен демонтаж 4 объектов облегченного типа по бульвару Эркиндик от проспекта Чүй до улицы Токтогула и по улице Шакировой, установленных без соответствующих разрешительных документов.
Кроме того, возле парка Панфилова и Дубовом парке демонтированы 330 метров электрических проводов, используемых для уличной торговли, а также 6 столов для настольного тенниса, 4 силомера и 6 деревянных конструкций для шариков.
Работа в данном направлении продолжается.

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