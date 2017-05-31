Первомайская райадминистрация демонтировала 4 ларька и 6 столов для настольного тенниса

31 мая 2017, 9:38 Комментарии

Первомайская районная администрация для улучшения эстетического облика столицы провела плановое рейдовое мероприятие по незаконно установленным рекламным конструкциям, демонтажу объектов облегченного типа и ликвидации стихийной торговли на центральных улицах.

Как сообщила пресс-служба мэрии, в ходе рейда по улице Ахунбаева от улицы Байтик Баатыра до улицы Айтматова демонтировано 25 штендеров, указателей и объявлений, установленных без соответствующих разрешительных документов. Произведен демонтаж 4 объектов облегченного типа по бульвару Эркиндик от проспекта Чүй до улицы Токтогула и по улице Шакировой, установленных без соответствующих разрешительных документов.

Кроме того, возле парка Панфилова и Дубовом парке демонтированы 330 метров электрических проводов, используемых для уличной торговли, а также 6 столов для настольного тенниса, 4 силомера и 6 деревянных конструкций для шариков.

Работа в данном направлении продолжается.