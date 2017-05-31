ГКС предлагает утвердить перечень госслужащих, обязанных знать государственный язык

31 мая 2017, 9:41 Комментарии

Государственная кадровая служба предлагает утвердить перечень лиц, занимающих государственные должности, обязанных знать государственный язык в объеме, необходимом для исполнения своих должностных обязанностей. Как сообщается в проекте постановления, опубликованном для общественного обсуждения, требование к знанию госязыка устанавливается для всех лиц, занимающих политические государственные должности, специальные государственные должности, а также для лиц, занимающих высшие, главные, старшие и младшие группы административных государственных должностей.

Проектом постановления предусматривается оказание содействия руководителями государственных органов в осуществлении обучения государственных служащих госязыку.

Также устанавливается, что оценка лиц, занимающих должности, указанные в перечне на профессиональную компетенцию, в части знания государственного языка в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей, будет осуществляться с 1 января 2018 года.

Перечень лиц, занимающих государственные должности, обязанных знать государственный язык

Политические государственные должности:

- президент,

- спикер Жогорку Кенеша, премьер-министр, руководитель Аппарата президента,

- вице-спикер, депутат Жогорку Кенеша, первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министр, член правительства, руководитель государственного органа, находящегося в ведении президента, руководитель Аппарата парламента,

- руководитель административного ведомства при правительстве, руководитель иного органа, находящегося в ведении правительства,

- полномочный представитель правительства в области, глава местной государственной администрации - аким района.

Специальные государственные должности

- Председатель, заместитель председателя, судья Верховного суда,

- председатель, заместитель председателя, судья Конституционной палаты Верховного суда,

- секретарь Совета безопасности,

- начальник Генерального штаба Вооруженных сил,

- генеральный прокурор, заместитель генерального прокурора,

- председатель, заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов,

- председатель, аудитор Счетной палаты,

- омбудсмен, заместитель омбудсмена,

- командующий Национальной гвардией,

- управляющий делами президента и правительства, управляющий делами Жогорку Кенеша.

- посол,

- постоянный представитель КР при международных организациях,

- генеральный консул,

- председатель, заместитель председателя, судья местного суда.

Административные государственные должности

1. Аппарат президента КР:

- государственные служащие, занимающие высшие и главные группы должностей.

2. Аппарат Жогорку Кенеша:

- государственные служащие, занимающие высшие и главные группы должностей.

3. Аппарат правительства:

- государственные служащие, занимающие высшие и главные группы должностей.

4. Аппарат Верховного суда:

- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.

5. Аппарат Конституционной палаты Верховного суда:

- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.

6. Судебный департамент при Верховном суде:

- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.

7. Учебный центр судей при Верховном суде:

- государственные служащие, занимающие главные, старшие и младшие группы должностей.

8. Аппараты местных судов:

- государственные служащие, занимающие главные, старшие и младшие группы должностей.

9. Управление делами президента и правительства:

- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.

10. Управление делами Жогорку Кенеша:

- государственные служащие, занимающие высшие, главные и старшие группы должностей.

11. Архив президента:

- государственные служащие, занимающие главные, старшие и младшие группы должностей.

12. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов:

- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.

13. Счетная палата(включая территориальные подразделения):

- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.

14. Аппарат омбудсмена:

- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.

15. Государственные органы, находящиеся в ведении президента (включая их территориальные структуры):

- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.

16. Министерства, государственные комитеты(включая их подведомственные и территориальные подразделения):

- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.

17. Административные ведомства при правительстве, иные органы находящиеся в ведении правительства (включая их подведомственные, территориальные подразделения и представительства за рубежом):

- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.

18. Представительства правительства в областях, местные государственные администрации:

- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.

19. Вооруженные силы, правоохранительные органы:

- государственные служащие, занимающие главные, старшие и младшие группы должностей.

20. Патронатные должности (должности, назначаемые в особом порядке):

- государственные служащие, занимающие высшие, главные и старшие группы должностей.

Примечание: Должность вице-премьер-министра, заместителя руководителя государственного органа включает должность первого вице-премьер-министра, первого заместителя руководителя государственного органа в предусмотренных законодательством случаях.