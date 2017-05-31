ГКС предлагает утвердить перечень госслужащих, обязанных знать государственный язык

31 мая 2017, 9:41 Комментарии
Государственная кадровая служба предлагает утвердить перечень лиц, занимающих государственные должности, обязанных знать государственный язык в объеме, необходимом для исполнения своих должностных обязанностей. Как сообщается в проекте постановления, опубликованном для общественного обсуждения, требование к знанию госязыка устанавливается для всех лиц, занимающих политические государственные должности, специальные государственные должности, а также для лиц, занимающих высшие, главные, старшие и младшие группы административных государственных должностей.
Проектом постановления предусматривается оказание содействия руководителями государственных органов в осуществлении обучения государственных служащих госязыку.
Также устанавливается, что оценка лиц, занимающих должности, указанные в перечне на профессиональную компетенцию, в части знания государственного языка в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей, будет осуществляться с 1 января 2018 года.
Перечень лиц, занимающих государственные должности, обязанных знать государственный язык
Политические государственные должности:
- президент,
- спикер Жогорку Кенеша, премьер-министр, руководитель Аппарата президента,
- вице-спикер, депутат Жогорку Кенеша, первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министр, член правительства, руководитель государственного органа, находящегося в ведении президента, руководитель Аппарата парламента,
- руководитель административного ведомства при правительстве, руководитель иного органа, находящегося в ведении правительства,
- полномочный представитель правительства в области, глава местной государственной администрации - аким района.
Специальные государственные должности
- Председатель, заместитель председателя, судья Верховного суда,
- председатель, заместитель председателя, судья Конституционной палаты Верховного суда,
- секретарь Совета безопасности,
- начальник Генерального штаба Вооруженных сил,
- генеральный прокурор, заместитель генерального прокурора,
- председатель, заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов,
- председатель, аудитор Счетной палаты,
- омбудсмен, заместитель омбудсмена,
- командующий Национальной гвардией,
- управляющий делами президента и правительства, управляющий делами Жогорку Кенеша.
- посол,
- постоянный представитель КР при международных организациях,
- генеральный консул,
- председатель, заместитель председателя, судья местного суда.
Административные государственные должности
1. Аппарат президента КР:
- государственные служащие, занимающие высшие и главные группы должностей.
2. Аппарат Жогорку Кенеша:
- государственные служащие, занимающие высшие и главные группы должностей.
3. Аппарат правительства:
- государственные служащие, занимающие высшие и главные группы должностей.
4. Аппарат Верховного суда:
- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.
5. Аппарат Конституционной палаты Верховного суда:
- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.
6. Судебный департамент при Верховном суде:
- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.
7. Учебный центр судей при Верховном суде:
- государственные служащие, занимающие главные, старшие и младшие группы должностей.
8. Аппараты местных судов:
- государственные служащие, занимающие главные, старшие и младшие группы должностей.
9. Управление делами президента и правительства:
- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.
10. Управление делами Жогорку Кенеша:
- государственные служащие, занимающие высшие, главные и старшие группы должностей.
11. Архив президента:
- государственные служащие, занимающие главные, старшие и младшие группы должностей.
12. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов:
- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.
13. Счетная палата(включая территориальные подразделения):
- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.
14. Аппарат омбудсмена:
- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.
15. Государственные органы, находящиеся в ведении президента (включая их территориальные структуры):
- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.
16. Министерства, государственные комитеты(включая их подведомственные и территориальные подразделения):
- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.
17. Административные ведомства при правительстве, иные органы находящиеся в ведении правительства (включая их подведомственные, территориальные подразделения и представительства за рубежом):
- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.
18. Представительства правительства в областях, местные государственные администрации:
- государственные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы должностей.
19. Вооруженные силы, правоохранительные органы:
- государственные служащие, занимающие главные, старшие и младшие группы должностей.
20. Патронатные должности (должности, назначаемые в особом порядке):
- государственные служащие, занимающие высшие, главные и старшие группы должностей.
Примечание: Должность вице-премьер-министра, заместителя руководителя государственного органа включает должность первого вице-премьер-министра, первого заместителя руководителя государственного органа в предусмотренных законодательством случаях.