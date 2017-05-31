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В Бишкеке состоялся фестиваль кыргызского народного творчества "Мурас"В Бишкеке состоялся фестиваль кыргызского народного творчества "Мурас"Среди жертв урагана в Москве нет кыргызстанцев, - МИДСреди жертв урагана в Москве нет кыргызстанцев, - МИД

Всех чиновников в январе проверят на знание кыргызского языка — проект

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429087-ru.html

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31 мая 2017, 9:25       Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. Вынесен на общественное обсуждение проект постановления правительства "Об утверждении перечня лиц, занимающих государственные должности, обязанных знать государственный язык в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей".
В соответствии с законодательством кабмин определяет данный перечень. Для реализации этой нормы он утвердил план мероприятий по выполнению Национальной программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в КР на 2015-2020 годы.
Проектом предусматривается оказание содействия руководителям государственных органов в обучении госслужащих государственному языку. Оценку уровня знания языка, необходимого для исполнения должностных обязанностей, предлагается начать с 1 января 2018 года.
Требование к знанию государственного языка устанавливается для всех лиц, занимающих политические государственные должности, специальные государственные должности, а также для лиц, занимающих высшие, главные, старшие и младшие группы административных государственных должностей.

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