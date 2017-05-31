Всех чиновников в январе проверят на знание кыргызского языка — проект

31 мая 2017, 9:25 Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. Вынесен на общественное обсуждение проект постановления правительства "Об утверждении перечня лиц, занимающих государственные должности, обязанных знать государственный язык в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей".

В соответствии с законодательством кабмин определяет данный перечень. Для реализации этой нормы он утвердил план мероприятий по выполнению Национальной программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в КР на 2015-2020 годы.

Проектом предусматривается оказание содействия руководителям государственных органов в обучении госслужащих государственному языку. Оценку уровня знания языка, необходимого для исполнения должностных обязанностей, предлагается начать с 1 января 2018 года.

Требование к знанию государственного языка устанавливается для всех лиц, занимающих политические государственные должности, специальные государственные должности, а также для лиц, занимающих высшие, главные, старшие и младшие группы административных государственных должностей.