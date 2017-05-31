Прогноз погоды: в Бишкеке без осадков

Ссылка на новость: http://www.for.kg/news-429086-ru.html

31 мая 2017, 9:18 Комментарии

По данным Кыргызгидромета, 31 мая и 1-2 июня без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с.

<table border="1"> <tr> <td>31.05.2017</td> <td></td> <td>01.06.2017</td> <td></td> <td>02.06.2017</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9…11</td> <td>25…27</td> <td>12…14</td> <td>25…27</td> <td>13…15</td> <td>27…29</td> <td></td> </tr> </table>