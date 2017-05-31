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В Бишкеке демонтировали 25 рекламных штендеров

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429085-ru.html

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31 мая 2017, 9:35       Комментарии

В Бишкеке демонтировали 25 рекламных штендеров, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По информации Первомайской районной администрации, в целях улучшения эстетического облика столицы проведено плановое рейдовое мероприятие по незаконно установленным рекламным конструкциям, демонтажу объектов облегченного типа и ликвидации стихийной торговли на центральных улицах.
"В ходе рейда по улице Ахунбаева от Советской до Айтматова демонтировано 25 штендеров, указателей и объявлений установленных без соответствующих разрешительных документов. Произведен демонтаж 4 объектов облегченного типа по бульвару Эркиндик от проспекта Чүй до улицы Токтогула и улице Шакировой, установленных без соответствующих разрешительных документов. Кроме того, возле парка Панфилова и Дубовом парке демонтированы 330 метров электрических проводов используемых для уличной торговли, а также 6 столов для настольного тенниса, 4 силомера и 6 деревянных конструкций для шариков", – говорится в сообщении.
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