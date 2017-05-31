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В результате урагана в Москве пострадали два кыргызстанца

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360729_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429084-ru.html

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31 мая 2017, 9:19       Комментарии

Двое кыргызстанцев пострадали в результате урагана в Москве, который произошел 29 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь кыргызского посольства в Москве Гульбарчын Байымбетова.
По данным МЧС России, среди погибших граждан Кыргызстана нет, но среди пострадавших значатся двое кыргызстанцев. 33-летний Ж.А и 35-летний Н.А. были доставлены в городскую больницу им. Н. Склифосовского. После оказания необходимой медицинской помощи Ж.А. был выписан домой, а состояние Н.А. оценивается как средне тяжелое.
"Посольство будет контролировать ситуацию", - отметили в дипмиссии.
Напомним, 29 мая в результате сильного урагана в Москве погибли 16 человек, среди них 11-летняя девочка, и пострадали более 50 человек. Во время урагана ветер валил деревья, рекламные щиты, строительные конструкции, металлические башни, срывал с крыш кровлю. В Подмосковье без электричества остались более семи тысяч человек.
Российские СМИ сообщают, что МЧС не предупреждал жителей российской столицы о возможном урагане, лишь утром заявив о неблагоприятных природных явлениях.

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