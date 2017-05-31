В результате урагана в Москве пострадали два кыргызстанца

31 мая 2017, 9:19 Комментарии

Двое кыргызстанцев пострадали в результате урагана в Москве, который произошел 29 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь кыргызского посольства в Москве Гульбарчын Байымбетова.

По данным МЧС России, среди погибших граждан Кыргызстана нет, но среди пострадавших значатся двое кыргызстанцев. 33-летний Ж.А и 35-летний Н.А. были доставлены в городскую больницу им. Н. Склифосовского. После оказания необходимой медицинской помощи Ж.А. был выписан домой, а состояние Н.А. оценивается как средне тяжелое.

"Посольство будет контролировать ситуацию", - отметили в дипмиссии.

Напомним, 29 мая в результате сильного урагана в Москве погибли 16 человек, среди них 11-летняя девочка, и пострадали более 50 человек. Во время урагана ветер валил деревья, рекламные щиты, строительные конструкции, металлические башни, срывал с крыш кровлю. В Подмосковье без электричества остались более семи тысяч человек.

Российские СМИ сообщают, что МЧС не предупреждал жителей российской столицы о возможном урагане, лишь утром заявив о неблагоприятных природных явлениях.