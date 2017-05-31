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Возле г. Кара-Куль зафиксировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360732_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429083-ru.html

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Сегодня в Кыргызстане произошло землетрясение силой в эпицентре 3 балла

31 мая 2017, 9:25       Комментарии

31 мая в 02.16 в сейсмологической станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре около 3 баллов по 12-балльной шкале MSK-64. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
Очаг землетрясения был расположен на территории Кыргызстана, в горах Кырбуу-Тоо, в 10 км к юго-западу от г. Кара-Куль.
В населённых пунктах республики интенсивность землетрясения составляла в г. Кара-Куль - 2,5 балла.
Жертв и разрушении нет.

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