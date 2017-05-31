Возле г. Кара-Куль зафиксировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла

31 мая 2017, 9:25 Комментарии

31 мая в 02.16 в сейсмологической станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре около 3 баллов по 12-балльной шкале MSK-64. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Очаг землетрясения был расположен на территории Кыргызстана, в горах Кырбуу-Тоо, в 10 км к юго-западу от г. Кара-Куль.

В населённых пунктах республики интенсивность землетрясения составляла в г. Кара-Куль - 2,5 балла.

Жертв и разрушении нет.