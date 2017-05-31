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В Бишкеке состоялся фестиваль кыргызского народного творчества "Мурас"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429082-ru.html

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31 мая 2017, 9:31       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. В Национальном центре детского творчества и юношества "Сейтек" состоялся городской фестиваль кыргызского народного творчества "Мурас" среди детей дошкольных образовательных организации города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Организатором мероприятия является Управление образования мэрии города Бишкек и посвящен Году нравственного воспитания и культуры.
Цель проведения фестиваля - пропаганда наследия кыргызского народа, приобщение детей к культуре, посредством изучения, развития и внедрения кыргызского народного творчества и свободную деятельность детей ДОО.
Главная задача – это популяризация традиционной культуры кыргызского народа, социокультурная адаптация детей дошкольного возраста, путем их приобщения к кыргызскому народному творчеству. Сохранение и развитие кыргызских народных традиций, приобщение детей к кыргызской национальной культуре, обычаям и традициям, духовно-нравственным ценностям, выявление талантливых детей, знающих и любящих родной край, язык и культуру.
На фестивале приняли участие дети дошкольного возраста от трех лет до семи лет в количестве 350 ребят, 12 дошкольных образовательных организаций: Ленинский район - № 28,53,165, Свердловский район - № 30,152,172, Октябрьский район - № 9,111,107, Первомайский район - № 75,91, 184.
По итогам проведенного конкурса "Мурас" победителей наградили грамотами и ценными подарками и призами. Гран-при фестиваля получил коллектив детского сада № 107 – директор Алиева Ф.Б.
Первое место заняли детский сад № 9 Октябрьского района (директор Байзакова Т.Б.) и ДОО № 165 Ленинского района (директор Омуралиева Г.С.), второе место - ДОО№ 53 Ленинского района (директор Абылбаева М.М.) и ДОО№ 111 Октябрьского района (директор Абакирова Б.Ш.), третье место у ДОО№ 28 Ленинского района (директор Баракова Е.В.) и ДОО№ 184 Первомайского района (директор Толомушева А.Д.)
За активное участие в фестивале грамотами и подарками награждены детские сады № 75, 91,30,152,172.

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