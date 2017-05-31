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Милиция призывает родителей позаботиться о безопасности детей во время летних каникул

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429081-ru.html

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Бишкекчанин убил родного брата из-за неунаследованного дома родителей

31 мая 2017, 4:49       Комментарии

Инспекция по делам несовершеннолетних ГУОБ МВД призывает родителей позаботиться о безопасности детей во время летних каникул. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе МВД.
ИДН ГУОБ МВД рекомендует родителям не забывать о безопасности детей во время летних каникул, особенно во время купания в озере и в водоемах.
"Чтобы избежать несчастных случаев на водоемах в летний период, убедительно просим не допускать самостоятельного посещения водоемов детьми. Разъясните детям правила поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения", - сообщили в МВД.
Дети должны знать правила поведения при купании в озере или на водоемах: без сопровождения взрослых находиться вблизи водоема и купаться категорически запрещено, нельзя играть в тех местах, где можно упасть в воду.
"Далеко не безобидны и лодочные прогулки, нельзя без сопровождения взрослых плавать на надувных матрасах, нельзя детям заплывать за буйки, и заплывать далеко или заходить на глубокое место, если плохо плавают", - сказали в пресс-службе.
Так, при купании детям нельзя:
- Подкидывать, топить друг друга, заплывать за ограничительные буйки,
заходить в воду без разрешения родителей или вожатого;
- Во время купания дети должны выполнять все распоряжения и указания лиц, ответственных за проведение купания: родителей, вожатых, плавруков (инструкторов по спорту);
- Самое важное правило для родителей - следить за детьми в воде. Дети, не умеющие плавать, могут заходить в водоем не глубже, чем по пояс и то под присмотром лиц, умеющих плавать;
- Не купаться в незнакомом месте, где нет других купальщиков;
- Дети могут купаться только в сопровождении взрослых. Необходимо постоянно следить за поведением детей в воде - ни в коем случае детям не хвататься за руки и ноги друг друга, иначе есть риск наглотаться воды;
- Нельзя детям прыгать или нырять в незнакомом месте, потому что на дне могут быть опасные предметы;
- К надувным предметам нужно относиться с осторожностью, поскольку они очень легки, и достаточно слабого ветерка и течения, чтобы они быстро отнеслись от человека на значительное расстояние от берега. Кроме того, любой надувной предмет может быстро потерять плавучесть из-за малейшего повреждения. Поэтому данными средствами необходимо пользоваться в присутствии взрослых.

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