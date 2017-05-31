Милиция призывает родителей позаботиться о безопасности детей во время летних каникул

31 мая 2017, 4:49 Комментарии

Инспекция по делам несовершеннолетних ГУОБ МВД призывает родителей позаботиться о безопасности детей во время летних каникул. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе МВД.

ИДН ГУОБ МВД рекомендует родителям не забывать о безопасности детей во время летних каникул, особенно во время купания в озере и в водоемах.

"Чтобы избежать несчастных случаев на водоемах в летний период, убедительно просим не допускать самостоятельного посещения водоемов детьми. Разъясните детям правила поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения", - сообщили в МВД.

Дети должны знать правила поведения при купании в озере или на водоемах: без сопровождения взрослых находиться вблизи водоема и купаться категорически запрещено, нельзя играть в тех местах, где можно упасть в воду.

"Далеко не безобидны и лодочные прогулки, нельзя без сопровождения взрослых плавать на надувных матрасах, нельзя детям заплывать за буйки, и заплывать далеко или заходить на глубокое место, если плохо плавают", - сказали в пресс-службе.

Так, при купании детям нельзя:

- Подкидывать, топить друг друга, заплывать за ограничительные буйки,

заходить в воду без разрешения родителей или вожатого;

- Во время купания дети должны выполнять все распоряжения и указания лиц, ответственных за проведение купания: родителей, вожатых, плавруков (инструкторов по спорту);

- Самое важное правило для родителей - следить за детьми в воде. Дети, не умеющие плавать, могут заходить в водоем не глубже, чем по пояс и то под присмотром лиц, умеющих плавать;

- Не купаться в незнакомом месте, где нет других купальщиков;

- Дети могут купаться только в сопровождении взрослых. Необходимо постоянно следить за поведением детей в воде - ни в коем случае детям не хвататься за руки и ноги друг друга, иначе есть риск наглотаться воды;

- Нельзя детям прыгать или нырять в незнакомом месте, потому что на дне могут быть опасные предметы;

- К надувным предметам нужно относиться с осторожностью, поскольку они очень легки, и достаточно слабого ветерка и течения, чтобы они быстро отнеслись от человека на значительное расстояние от берега. Кроме того, любой надувной предмет может быстро потерять плавучесть из-за малейшего повреждения. Поэтому данными средствами необходимо пользоваться в присутствии взрослых.