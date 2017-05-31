Negatiff: Брат убил брата

31 мая 2017, 8:03 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить. В Бишкеке мужчина до смерти избил родного брата. По предварительным данным, преступление совершено из-за спора за право владения родительским домом в селе.

В Бакай-Атинском районе Таласской области нашли тело утонувшей 10-летней девочки. Она утонула в реке 29 мая.

В Всеволожском районе Ленинградской области повешенным найден уроженец Кыргызстана. В куртке погибшего лежала предсмертная записка: "В моей смерти виноваты работники шиномонтажа Хасан, Рустам, Мухтар с мойки. Терпение кончилось".

На пастбищах Панфиловского района нашествие саранчи.

В Баткенской области на 45 км автодороги Баткен-Ош произошло дорожно-транспортное происшествие: у автомашины "Хонда-Степвагон", перевозившей пассажиров, во время движения на большой скорости лопнуло колесо. В результате водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. В минивэне находились 9 человек, 3 погибли, 6 госпитализированы с различными травмами.