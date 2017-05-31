Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Недалеко от города Кара-Куль произошло землетрясениеНедалеко от города Кара-Куль произошло землетрясениеГлавы стран — участниц СНГ встретятся осенью в СочиГлавы стран — участниц СНГ встретятся осенью в Сочи

С 1 июня кыргызстанцы в России не смогут работать, используя национальные водительские права

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429078-ru.html

Похожие новости

Два кыргызстанца пострадали при урагане в Москве, состояние одного из них оценивается как среднетяжелое

Спортсмены из Кыргызстана завоевали серебряные медали на турнире по пляжной борьбе в Италии

Среди жертв урагана в Москве нет кыргызстанцев, - МИД

В результате урагана в Москве пострадали два кыргызстанца

Кыргызстан начнет продавать Китаю вишню и дыни

31 мая 2017, 9:13       Комментарии

В России с 1 июня будет введен запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности. В посольстве Кыргызстана в РФ напоминают, законопроект об ограничении/запрете был принят в 2013 году с возможностью обменять национальные водительские удостоверения на российские до 1 июня 2015 года, в дальнейшем возможность обмена водительских удостоверений была продлена до 1 июня 2017 года.
"За предусмотренный период иностранные граждане, в том числе и наши соотечественники, вовлеченные в предпринимательскую/трудовую деятельность, связанную с управлением транспортными средствами на территории России, в течение предусмотренного законодательством срока были обязаны обменять национальные водительские удостоверения на российский аналог", - отмечают в диппредставительстве.
Посольство проводило консультации с российской стороной на основании положений Договора о ЕАЭС. Аналогичные консультации проводились в профильном департаменте Евразийской экономической комиссии. В настоящее время посольство ожидает получение официального уведомления от российской стороны о введении ограничений использования национальных водительских удостоверений.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум