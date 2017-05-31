С 1 июня кыргызстанцы в России не смогут работать, используя национальные водительские права

31 мая 2017, 9:13 Комментарии

В России с 1 июня будет введен запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности. В посольстве Кыргызстана в РФ напоминают, законопроект об ограничении/запрете был принят в 2013 году с возможностью обменять национальные водительские удостоверения на российские до 1 июня 2015 года, в дальнейшем возможность обмена водительских удостоверений была продлена до 1 июня 2017 года.

"За предусмотренный период иностранные граждане, в том числе и наши соотечественники, вовлеченные в предпринимательскую/трудовую деятельность, связанную с управлением транспортными средствами на территории России, в течение предусмотренного законодательством срока были обязаны обменять национальные водительские удостоверения на российский аналог", - отмечают в диппредставительстве.

Посольство проводило консультации с российской стороной на основании положений Договора о ЕАЭС. Аналогичные консультации проводились в профильном департаменте Евразийской экономической комиссии. В настоящее время посольство ожидает получение официального уведомления от российской стороны о введении ограничений использования национальных водительских удостоверений.