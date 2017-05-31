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Главы стран — участниц СНГ встретятся осенью в Сочи

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429076-ru.html

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Сотрудники ГП "НК "Кыргыз темир жолу" удостоены высшей наградой Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ

31 мая 2017, 9:12       Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. 11 октября в Сочи состоится заседание Совета глав стран СНГ, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на руководителя исполкома Содружества Сергея Лебедева.
"Учитывая пожелания администраций президентов стран СНГ, на заседание Совета глав государств будут вынесены самые важные вопросы", - сообщил Лебедев агентству Sputnik.
По его словам, днем ранее, 10 октября, в Сочи пройдет заседание Совета министров стран СНГ. Лебедев также отметил, что будут подведены итоги заседания Совета глав правительств, которое состоялось в Казани 26 мая.
"Можно говорить, что оно прошло эффективно, конструктивно и с положительным результатом", - сказал исполнительный секретарь.
Лебедев подчеркнул, что СНГ "продолжит работу по углублению экономического и гуманитарного сотрудничества". С его слов, процесс адаптации Содружества к современным реалиям проходит достаточно эффективно.

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