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У Нацстаткома нет данных по возвращенной продукции из стран ЕАЭС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/u-nats...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429075-ru.html

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Кыргызстанскую продукцию не пустят в страны ЕАЭС? Комментарий кабмина

31 мая 2017, 8:45       Комментарии

В СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что Россия и Казахстан бракует партии фруктов и овощей из Кыргызстана. Такая продукция по правилам и нормам должна вернуться в страну отправителя. Однако у Национального статистического комитета страны нет данных по возвратной продукции. Об этом на пресс-конференции сказала начальник управления статистики торговли Нацстаткома Венера Мамбеталиева.
Учет возвратной продукции введен с начала 2017 года, однако, до сих пор информации о ее объемах нет.
"В Кыргызстане нет статистики по возвратной продукции. Мы ввели учет, но именно эту строку нам еще никто не заполнял. Но так как присутствует это экономическое явление, мы включили в статистическую отчетность этот показатель", – рассказала Мамбеталиева.
На вопрос журналистов: "почему государства-члены ЕАЭС нередко возвращают кыргызскую продукцию?", консультант проекта технической помощи азиатского банка развития Раиса Плесовских сообщила, что дело в несоответствии сопроводительной документации.
"Информация о задержках грузов проходит через СМИ. В последний раз сообщили о том, что в Новосибирске забраковали 20 фур с картофелем. Самое интересное, что данных о том, что данный груз вернулся в страну, у нас нет не по налоговой базе, не по данным нашей официальной статистики. Проблема возврата груза иногда заключается в том, что иногда сертификаты, полученные в Кыргызстане, могут не удовлетворить наших коллег из России и Казахстана", – пояснила эксперт.
Более подробно эксперты обещали обсудить вопрос возврата экспортной продукции на конференции, которая пройдет в Бишкеке 8-9 июня.

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