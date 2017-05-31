Студенты семи вузов впервые поучаствуют в учебном суде по конституционному правосудию

31 мая 2017, 8:56 Комментарии

В Американском университете Центральной Азии 1 июня состоится первый Республиканский учебный суд по конституционному правосудию "Адилет" 2017. В мероприятии примут участие команды из: Американский университет в Центральной Азии, Кыргызско-Российский Славянский университет, юридический факультет Кыргызского национального университета имени Баласагына, Международный университет "Ата-Тюрк Ала-Тоо", Академия МВД, Международная академия права, финансов и бизнеса.

"Конкурс будет проводиться в форме игрового конституционного судебного процесса Moot court — одного из наиболее распространенных и успешных методов практической подготовки юристов за рубежом, который включает в себя воспроизведение судебного процесса с элементами дебатов", — сообщают организаторы.

Основная цель конкурса — укрепление и популяризация принципов конституционализма, правового государства и верховенства права в Кыргызстане, являющихся рупором демократического общества.

Для студентов юридических факультетов этот конкурс — возможность использовать свои теоретические знания, получение практических навыков и повышение уровня знаний в области конституционного судопроизводства, а также площадка для построения связей для дальнейшего сотрудничества будущих юристов.

Участников будет оценивать компетентное жюри, в состав которого войдут судьи и сотрудники аппарата Конституционной палаты Верховного суда.

Организаторы: юридический факультет Американского университета Центральной Азии совместно с Конституционной палатой Верховного суда КР и программой USAID и IDLO по укреплению судебной системы в Кыргызской Республике.