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Студенты семи вузов впервые поучаствуют в учебном суде по конституционному правосудию

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/studen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429074-ru.html

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31 мая 2017, 8:56       Комментарии

В Американском университете Центральной Азии 1 июня состоится первый Республиканский учебный суд по конституционному правосудию "Адилет" 2017. В мероприятии примут участие команды из: Американский университет в Центральной Азии, Кыргызско-Российский Славянский университет, юридический факультет Кыргызского национального университета имени Баласагына, Международный университет "Ата-Тюрк Ала-Тоо", Академия МВД, Международная академия права, финансов и бизнеса.
"Конкурс будет проводиться в форме игрового конституционного судебного процесса Moot court — одного из наиболее распространенных и успешных методов практической подготовки юристов за рубежом, который включает в себя воспроизведение судебного процесса с элементами дебатов", — сообщают организаторы.
Основная цель конкурса — укрепление и популяризация принципов конституционализма, правового государства и верховенства права в Кыргызстане, являющихся рупором демократического общества.
Для студентов юридических факультетов этот конкурс — возможность использовать свои теоретические знания, получение практических навыков и повышение уровня знаний в области конституционного судопроизводства, а также площадка для построения связей для дальнейшего сотрудничества будущих юристов.
Участников будет оценивать компетентное жюри, в состав которого войдут судьи и сотрудники аппарата Конституционной палаты Верховного суда.
Организаторы: юридический факультет Американского университета Центральной Азии совместно с Конституционной палатой Верховного суда КР и программой USAID и IDLO по укреплению судебной системы в Кыргызской Республике.

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