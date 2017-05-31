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В Бишкеке пройдет Международная вставка-ярмарка легпрома

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429073-ru.html

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31 мая 2017, 9:07       Комментарии

В Бишкеке во Дворце спорта имени К. Кожомкула пройдет Международная вставка-ярмарка приуроченная к профессиональному празднику "День работника легкой промышленности КР".
На выставке можно будет получить всю необходимую информацию и полное представление о технологиях современного производства, ознакомиться с новыми тенденциями моды.
Всего, планируется участие более пятидесяти отечественных швейных предприятий, а также представители зарубежных компаний из Китая, Кореи, Турции, Индии которые представят швейное оборудование и текстильную продукцию.
Дата: 7 по 12 июня.
Место: Дворец им. К. Кожомкула.
Время: 09:00 — 18:00.

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