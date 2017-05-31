В Бишкеке пройдет Международная вставка-ярмарка легпрома

31 мая 2017, 9:07 Комментарии

В Бишкеке во Дворце спорта имени К. Кожомкула пройдет Международная вставка-ярмарка приуроченная к профессиональному празднику "День работника легкой промышленности КР".

На выставке можно будет получить всю необходимую информацию и полное представление о технологиях современного производства, ознакомиться с новыми тенденциями моды.

Всего, планируется участие более пятидесяти отечественных швейных предприятий, а также представители зарубежных компаний из Китая, Кореи, Турции, Индии которые представят швейное оборудование и текстильную продукцию.

Дата: 7 по 12 июня.

Место: Дворец им. К. Кожомкула.

Время: 09:00 — 18:00.