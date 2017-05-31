ООН: в 2017 году десятки тысяч афганцев покинули свои дома

31 мая 2017, 8:36 Комментарии

В 2017 году свыше 100 тысяч афганцев были вынуждены покинуть свои дома в районах конфликта в поисках более безопасных мест, сообщила в понедельник Организация Объединенных Наций.

Данные Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA) говорят о том, что в Афганистане с января были перемещены 103 229 человек. Это на 36 процентов меньше по сравнению с тем же периодом в 2016 году.

Эксперты OCHA объясняют снижение рядом причин, включая то, что столкновения проходят в тех же районах, что и в прошлом году. Это означает, что большинство уже покинуло эти районы ранее. Также снижение эксперты объясняют ростом бедности, в связи с чем часть жителей не имеет достаточно средств для организации переезда семей. Отмечается также и снижение уровня безопасности в тех городах, которые раньше рассматривались в качестве возможного убежища.

Движение "Талибан" и экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ) совершили многочисленные атаки, в частности, в Кабуле, в которых с января погибли либо пострадали сотни мирных жителей.