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ООН: в 2017 году десятки тысяч афганцев покинули свои дома

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360700_oo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429072-ru.html

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31 мая 2017, 8:36       Комментарии

В 2017 году свыше 100 тысяч афганцев были вынуждены покинуть свои дома в районах конфликта в поисках более безопасных мест, сообщила в понедельник Организация Объединенных Наций.
Данные Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA) говорят о том, что в Афганистане с января были перемещены 103 229 человек. Это на 36 процентов меньше по сравнению с тем же периодом в 2016 году.
Эксперты OCHA объясняют снижение рядом причин, включая то, что столкновения проходят в тех же районах, что и в прошлом году. Это означает, что большинство уже покинуло эти районы ранее. Также снижение эксперты объясняют ростом бедности, в связи с чем часть жителей не имеет достаточно средств для организации переезда семей. Отмечается также и снижение уровня безопасности в тех городах, которые раньше рассматривались в качестве возможного убежища.
Движение "Талибан" и экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ) совершили многочисленные атаки, в частности, в Кабуле, в которых с января погибли либо пострадали сотни мирных жителей.

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