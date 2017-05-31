Centralasian: В Узбекистане подорожали автомашины GM Uzbekistan

31 мая 2017, 8:51 Комментарии

Centralasian.org: В Узбекистане автомашины GM Uzbekistan подорожали на 20% после того, как было принято решение о реализации их в национальной валюте.

Представитель компании GM Uzbekistan сообщил о том, что с 1 июня во всех автосалонах продажа машин будет осуществляться в национальной валюте – сумах. Такое решение принято после постановления президента.

Вместе с тем, он сообщил, что у него нет информации о том, насколько последнее решение повлияло на цены автомашин. "Информации о том, какой будет стоимость автомобилей после 1 июня, у меня нет. Но я могу сказать, что проходит инвентаризация остатков авто", - сказал он.

Стало известно, что после того, как продажа автомашин в автосалонах была временно приостановлена, на авторынке в среднем на 20% выросли цены на автомашины GM Uzbekistan. Как сказал один из торговцев автомашинами в Ташкенте, некоторые считают, что после 1 июня цены на автомашины вырастут, поэтому не продают свои авто. "В этой связи те, кто сейчас продает автомашины, подняли цены на 20-30%", - сказал он.

Согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзияева, с 1 июня 2017 года весь модельный ряд GM Uzbekistan будет реализовываться на внутреннем рынке только в национальной валюте.