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Centralasian: В Узбекистане подорожали автомашины GM Uzbekistan

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/centralas...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429071-ru.html

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31 мая 2017, 8:51       Комментарии

Centralasian.org: В Узбекистане автомашины GM Uzbekistan подорожали на 20% после того, как было принято решение о реализации их в национальной валюте.
Представитель компании GM Uzbekistan сообщил о том, что с 1 июня во всех автосалонах продажа машин будет осуществляться в национальной валюте – сумах. Такое решение принято после постановления президента.
Вместе с тем, он сообщил, что у него нет информации о том, насколько последнее решение повлияло на цены автомашин. "Информации о том, какой будет стоимость автомобилей после 1 июня, у меня нет. Но я могу сказать, что проходит инвентаризация остатков авто", - сказал он.
Стало известно, что после того, как продажа автомашин в автосалонах была временно приостановлена, на авторынке в среднем на 20% выросли цены на автомашины GM Uzbekistan. Как сказал один из торговцев автомашинами в Ташкенте, некоторые считают, что после 1 июня цены на автомашины вырастут, поэтому не продают свои авто. "В этой связи те, кто сейчас продает автомашины, подняли цены на 20-30%", - сказал он.
Согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзияева, с 1 июня 2017 года весь модельный ряд GM Uzbekistan будет реализовываться на внутреннем рынке только в национальной валюте.

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