В ЕЭК совершенствуется межгосударственный электронный документооборот

31 мая 2017, 8:44 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. На заседании Коллегии ЕЭК в Москве одобрена программа сотрудничества с ЭСКАТО ООН. Согласно сообщению пресс-службы ЕЭК, определено, что взаимодействие будет идти по 10 направлениям, включая макроэкономическую политику, торговлю, инвестиции и поддержку предпринимательской деятельности, транспорт, энергетику, статистику, информационные технологии, трудовую миграцию. Взаимодействие по этим вопросам будет способствовать устойчивому развитию стран евразийского региона в условиях финансовой нестабильности, волатильности цен и обменных курсов международных валют, обеспечению эффективного использования транзитного и логистического потенциала, упрощению таможенного транзита при железнодорожных и автодорожных перевозках.

Решением членов Коллегии ЕЭК установлены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС на ряд товаров - отдельные виды концентрированных фруктовых соков, моторных транспортных средств, наручных часов, а также холодильное и морозильное оборудование, парикмахерские кресла и их части, всего 11 тарифных линий. Это означает, что выполнены обязательства РФ в рамках ВТО.

Комбинированный формат ставок пошлин будет действовать до 31 декабря 2017 года. При этом размер адвалорной составляющей ставок ввозных таможенных пошлин соответствует конечной связанной ставке пошлины в рамках ВТО.

Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу с 1 сентября 2017 года.

Внесены изменения в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования. В тексте появилась глава, определяющая условия ввоза на территорию ЕАЭС и перемещение между государствами-членами генетического материала. Кроме того, указаны требования и определена форма соответствующего ветеринарного сертификата. Принятое решение будет способствовать возрождению селекционно-племенной работы и репродуктологии, в том числе в служебном собаководстве, и упорядочит работу ветеринарных клиник.

Члены Коллегии ЕЭК обсудили вопросы, связанные с созданием системы межгосударственного электронного документооборота. В частности, утверждена модель угроз безопасности информации, позволяющая выявить ключевые риски для единой информационной системы ЕАЭС и создать удостоверяющий центр ЕЭК.

Принятое решение – еще один шаг к завершению подготовки запуска в опытную эксплуатацию пилотного проекта по обеспечению межгосударственного электронного документооборота уполномоченных органов государств-членов и Комиссии с использованием сервисов доверенной третьей стороны, обеспечивающих механизм взаимного признания электронной цифровой подписи. Первые тестовые испытания системы межгосударственного электронного документооборота проведены и уже дали положительные результаты.

"Реализация пилота в документообороте "G2G" является важным этапом в организации юридически значимого трансграничного документооборота, –отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. – На следующем этапе планируется реализовать процедуры электронного взаимодействия бизнеса с госорганами".