Кыргызстан начнет продавать Китаю вишню и дыни

31 мая 2017, 8:45 Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. В текущем году Кыргызстан начнет экспортировать в Китай вишню и дыни, сообщил замминистра сельского хозяйства и мелиорации Эркинбек Чодуев.

По его словам, в первом квартале 2017 года показатель экспорта сельскохозяйственной продукции вырос на 129 процентов по сравнению с 2016-м. Увеличилось количество вывозимых товаров в сферах животноводства и переработки.

"В этом году ожидается подъем экспорта сельхозпродукции, так как вступит в силу договор между Кыргызстаном и Китаем о поставках вишни и дынь", - сказал замминистра.

Также Чодуев прогнозирует увеличение экспорта фасоли и пахты. Он связал рост показателей с правительственной программой "Финансирование сельского хозяйства - 5".