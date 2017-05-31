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Кыргызстан начнет продавать Китаю вишню и дыни

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429069-ru.html

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31 мая 2017, 8:45       Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. В текущем году Кыргызстан начнет экспортировать в Китай вишню и дыни, сообщил замминистра сельского хозяйства и мелиорации Эркинбек Чодуев.
По его словам, в первом квартале 2017 года показатель экспорта сельскохозяйственной продукции вырос на 129 процентов по сравнению с 2016-м. Увеличилось количество вывозимых товаров в сферах животноводства и переработки.
"В этом году ожидается подъем экспорта сельхозпродукции, так как вступит в силу договор между Кыргызстаном и Китаем о поставках вишни и дынь", - сказал замминистра.
Также Чодуев прогнозирует увеличение экспорта фасоли и пахты. Он связал рост показателей с правительственной программой "Финансирование сельского хозяйства - 5".

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