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Юные футболисты Кыргызстана примут участие в турнире Istanbul Cup 2017

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/yunye-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429068-ru.html

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31 мая 2017, 8:34       Комментарии

Юношеская сборная Бишкека по футболу примет участие в международном турнире Istanbul Cup 2017 в Турции. Об этом сообщил руководитель делегации Мейирхан Аманбеков.
По его словам, турнир пройдет в Стамбуле с 1 по 4 июня при участии 8 команд из Болгарии, Македонии, Казахстана, Кыргызстана и Турции.
В составах команд сыграют игроки 2005 года рождения.
От Кыргызстана на данном турнире выступит сборная столицы под руководством тренера Келкела Анарбекова. В команде собраны игроки из СДЮШОРСИ, "Дордоя" и даже участники Школьной лиги.
В составе сборной Бишкека в Стамбуле будет играть Улан Дуйшонкулов, который в 2017 году будет представлять Кыргызстан в международном детском социальном проекте "Футбол для дружбы".
31 мая пройдет жеребьевка турнира, после которой выяснится кто будет соперником Кыргызстана. Финальные матчи пройдут 4 июня.

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