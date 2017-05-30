Юные футболисты Кыргызстана примут участие в турнире Istanbul Cup 2017

31 мая 2017, 8:34 Комментарии

Юношеская сборная Бишкека по футболу примет участие в международном турнире Istanbul Cup 2017 в Турции. Об этом сообщил руководитель делегации Мейирхан Аманбеков.

По его словам, турнир пройдет в Стамбуле с 1 по 4 июня при участии 8 команд из Болгарии, Македонии, Казахстана, Кыргызстана и Турции.

В составах команд сыграют игроки 2005 года рождения.

От Кыргызстана на данном турнире выступит сборная столицы под руководством тренера Келкела Анарбекова. В команде собраны игроки из СДЮШОРСИ, "Дордоя" и даже участники Школьной лиги.

В составе сборной Бишкека в Стамбуле будет играть Улан Дуйшонкулов, который в 2017 году будет представлять Кыргызстан в международном детском социальном проекте "Футбол для дружбы".

31 мая пройдет жеребьевка турнира, после которой выяснится кто будет соперником Кыргызстана. Финальные матчи пройдут 4 июня.