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Найдена потенциально обитаемая суперземля

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360697_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429067-ru.html

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31 мая 2017, 8:12       Комментарии

Астрономы из Испании, Швейцарии и Италии обнаружили суперземлю, находящуюся в зоне обитаемости материнской звезды. Как пишет Лента.ру, соответствующее исследование опубликовано в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.
Экзопланета расположена на расстоянии 21 светового года от Земли и в 2,8 раза ее тяжелее. Небесное тело вращается вокруг GJ 625 - звезды спектрального типа М2, которая примерно в три раза меньше и легче Солнца.
Период обращения суперземли вокруг материнской звезды равен 14,6 дня. От GJ 625 экзопланета удалена на расстояние 0,08 астрономической единицы, что позволяет предположить, что она находится вблизи внутреннего края зоны обитаемости GJ 625. Средняя температура поверхности небесного тела оценивается в 350 кельвинов.
Суперземлю ученые исследовали в течение 3,5 лет при помощи спектрографа HARPS-N (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher for the Northern hemisphere), установленного на одном из телескопов Обсерватории Роке-де-лос-Мучачос (Канарские острова, Испания).
Специалисты отмечают, что исследованная ими экзопланета является самой маленькой суперземлей из ближайших к Солнцу. Ученые планируют получить хотя бы некоторую информацию об атмосфере небесного тела и не исключают, что на его поверхности может находиться жидкая вода.

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