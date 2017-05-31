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В первые дни лета в Бишкеке пройдет первый фестиваль арт-терапии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360662_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429066-ru.html

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31 мая 2017, 8:14       Комментарии

2-4 июня в Бишкеке пройдет первый фестиваль арт-терапии, организатором которого выступает Междисциплинарная Центрально-Азиатская платформа. В течение трех дней арт-терапевты из Кыргызстана и Казахстана будут проводить увлекательные мастер-классы в детском образовательном центре "Дино" (Майкопский, 6).
12 психологов-практиков, работающих в Бишкеке, прошли комплексное обучение, и готовы на предстоящих мастер-классах открыть мир разнообразных терапевтических техник всем, кому интересно приобщиться к этому психологическому направлению.
Арт-терапия (от англ. Art - искусство) - направление психологической коррекции, основанное на искусстве и творчестве. Является одним из самых востребованных направлений современной психотерапии, эффективно работает при консультировании и терапии как взрослых, так и детей и не имеет противопоказаний или ограничений.
Живопись, графика, рисование, лепка, музыкотерапия, танце-двигательная терапия, драматерапия, сказкотерапия, маскотерапия, игротерапия, цветотерапия, фототерапия, куклотерапия, песочная терапия - лишь некоторые из способов работы арт-терапевта. Спектр вопросов, который они решают, еще шире: внутриличностные и межличностные конфликты, кризисные состояния, экзистенциальные и возрастные кризисы, травмы и потери, постстрессовые расстройства, невротические расстройства, психосоматические расстройства, развитие креативности, развитие целостности личности, обнаружение личностных смыслов через творчество и многое другое.

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