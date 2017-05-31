Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Юные футболисты Кыргызстана примут участие в турнире Istanbul Cup 2017Юные футболисты Кыргызстана примут участие в турнире Istanbul Cup 2017В первые дни лета в Бишкеке пройдет первый фестиваль арт-терапииВ первые дни лета в Бишкеке пройдет первый фестиваль арт-терапии

Следующая станция - Иссык-Куль. Изменено расписание поездов в летний сезон

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360663_sl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429065-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанцы не пострадали во время урагана в Москве

Кыргызстанцев нет среди погибших от последствий урагана в Московской области

Комитет ЖК одобрил внесение изменений в Закон "О выборах"

Посольство КР выясняет обстоятельства суицида кыргызстанца в Ленинградской области - МИД

Кыргызстанцам разрешили въезжать в Россию и Казахстан по новым биометрическим паспортам

31 мая 2017, 8:29       Комментарии

Изменено расписание поездов в летний туристический сезон. Об этом сообщает пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу".
Так, с 16 июня по 30 июля, в пятницу, субботу, воскресенье, и с 31 июля по 31 августа ежедневно будет курсировать туристический поезд "Бишкек-Рыбачье", "Рыбачье-Бишкек".
Поезд № 608 "Бишкек-I - Рыбачье" время отправления по местному времени со станции "Бишкек-I" (Пишпек) в 6.25, время прибытия на станцию Рыбачье - 11.20.
Поезд № 609 "Рыбачье-Бишкек I", время отправления по местному времени со станции "Рыбачье" - в 17.08, время прибытия на станцию "Бишкек I" (Пишпек) - 21.58.
Как сообщают в ГП "НК "Кыргыз темир жолу", стоимость проезда для взрослого составит 69 сомов, детский билет - 34 сома (от 5 до 10 лет).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум