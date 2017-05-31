Следующая станция - Иссык-Куль. Изменено расписание поездов в летний сезон

31 мая 2017, 8:29 Комментарии

Изменено расписание поездов в летний туристический сезон. Об этом сообщает пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Так, с 16 июня по 30 июля, в пятницу, субботу, воскресенье, и с 31 июля по 31 августа ежедневно будет курсировать туристический поезд "Бишкек-Рыбачье", "Рыбачье-Бишкек".

Поезд № 608 "Бишкек-I - Рыбачье" время отправления по местному времени со станции "Бишкек-I" (Пишпек) в 6.25, время прибытия на станцию Рыбачье - 11.20.

Поезд № 609 "Рыбачье-Бишкек I", время отправления по местному времени со станции "Рыбачье" - в 17.08, время прибытия на станцию "Бишкек I" (Пишпек) - 21.58.

Как сообщают в ГП "НК "Кыргыз темир жолу", стоимость проезда для взрослого составит 69 сомов, детский билет - 34 сома (от 5 до 10 лет).