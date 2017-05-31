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Без осадков — погода в Бишкеке на 31 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429064-ru.html

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В Бишкеке журналиста сбила машина

31 мая 2017, 7:43       Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. В среду, 31 мая, в столице без осадков, сообщает Кыргызгидромет.
Дневная температура в Бишкеке будет в пределах 25-27 градусов тепла. В ночь на четверг столбик термометра покажет 13-14 выше нуля.
В республике сохранится неустойчивая погода - временами дожди, грозы, местами осадки интенсивные. В отдельных районах возможно усиление западного ветра до 17-22 метров в секунду. Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Ожидается подъем уровня воды в реках, возможны размыв берегов и подтопление пойменных участков прилегающих территорий. В горных и предгорных районах селеопасно.

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