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В Душанбе соберутся руководители антитеррористических подразделений спецслужб стран СНГ

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429063-ru.html

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31 мая 2017, 1:11       Комментарии

В Душанбе с 31 мая по 1 июня пройдет сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Об этом сообщает исполнительный комитет Содружества.
В программе cбора:
- подведение итогов первого этапа совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ "Душанбе-Антитеррор-2017", проходившего в мае на территориях 6 государств СНГ (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана);
- проведение завершающего этапа (силовой фазы) учения - ­ контртеррористической операции по освобождению заложников и нейтрализации условных террористов на критически важном объекте; войсковой операции по блокированию и уничтожению бандформирования, прорвавшегося через границу Республики Таджикистан (полигоны "Ляур" и "Харбмайдон");
- заседание Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ.
Сборы руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности, специальных служб государств-участников СНГ проводятся ежегодно в соответствии с Программой сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма и являются важной составляющей системы антитеррористического взаимодействия государств Содружества.
Для участия в двухдневных мероприятиях приглашены делегации компетентных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана; представители уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ (Исполнительного комитета, Секретариата Совета министров обороны, Координационной службы совета командующих Пограничными войсками, совета руководителей подразделений финансовой разведки, совета руководителей пенитенциарных служб СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью, Межгосударственного авиационного комитета); региональных и международных организаций (Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации безопасности и сотрудничества в Европе).

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