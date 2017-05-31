В Душанбе соберутся руководители антитеррористических подразделений спецслужб стран СНГ

31 мая 2017, 1:11 Комментарии

В Душанбе с 31 мая по 1 июня пройдет сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Об этом сообщает исполнительный комитет Содружества.

В программе cбора:

- подведение итогов первого этапа совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ "Душанбе-Антитеррор-2017", проходившего в мае на территориях 6 государств СНГ (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана);

- проведение завершающего этапа (силовой фазы) учения - ­ контртеррористической операции по освобождению заложников и нейтрализации условных террористов на критически важном объекте; войсковой операции по блокированию и уничтожению бандформирования, прорвавшегося через границу Республики Таджикистан (полигоны "Ляур" и "Харбмайдон");

- заседание Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ.

Сборы руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности, специальных служб государств-участников СНГ проводятся ежегодно в соответствии с Программой сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма и являются важной составляющей системы антитеррористического взаимодействия государств Содружества.

Для участия в двухдневных мероприятиях приглашены делегации компетентных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана; представители уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ (Исполнительного комитета, Секретариата Совета министров обороны, Координационной службы совета командующих Пограничными войсками, совета руководителей подразделений финансовой разведки, совета руководителей пенитенциарных служб СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью, Межгосударственного авиационного комитета); региональных и международных организаций (Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации безопасности и сотрудничества в Европе).