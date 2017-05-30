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Депутаты предлагают вне очереди рассматривать законопроекты, которые были разработаны во исполнение решений Конституционной палатыДепутаты предлагают вне очереди рассматривать законопроекты, которые были разработаны во исполнение решений Конституционной палаты

Отток населения из Кыргызстана в 2005, 2010 и 2015 годах резко увеличивался, достигая 170 тыс. человек, - Госслужба миграции

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429062-ru.html

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30 мая 2017, 23:18       Комментарии

Ежегодно из Кыргызстана на продолжительные сроки за рубеж уезжают не менее 50 тыс. человек. В 2005, 2010, 2015 годах отток населения резко увеличивался, достигая 170 тыс. человек в год. Об этом говорится в отчете Госслужбы миграции за 2016 год.
В январе-сентябре 2016 года в республику на постоянное место жительство приехало 2,3 тыс. человек, уехало 5,5 тыс. человек, миграционный отток населения составил -3,2 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается снижение миграционной активности населения по внешней миграции. Вместе с тем, отмечается некоторое увеличение внутриреспубликанских перемещений за счет межобластной миграции населения.
В трудовой миграции находятся порядка 757 тыс. человек. На ноябрь 2016 года, по оценочным данным, в России находятся более 580 тыс. трудовых мигрантов из Кыргызстана, в Казахстане - 113 тыс. человек, в Южной Корее - 14 тыс. человек, в Турции - 30 тыс. человек, в других странах дальнего зарубежья (Европа, США, Ближний Восток, Азия) - более 20 тыс. человек.

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