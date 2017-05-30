Отток населения из Кыргызстана в 2005, 2010 и 2015 годах резко увеличивался, достигая 170 тыс. человек, - Госслужба миграции

30 мая 2017, 23:18 Комментарии

Ежегодно из Кыргызстана на продолжительные сроки за рубеж уезжают не менее 50 тыс. человек. В 2005, 2010, 2015 годах отток населения резко увеличивался, достигая 170 тыс. человек в год. Об этом говорится в отчете Госслужбы миграции за 2016 год.

В январе-сентябре 2016 года в республику на постоянное место жительство приехало 2,3 тыс. человек, уехало 5,5 тыс. человек, миграционный отток населения составил -3,2 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается снижение миграционной активности населения по внешней миграции. Вместе с тем, отмечается некоторое увеличение внутриреспубликанских перемещений за счет межобластной миграции населения.

В трудовой миграции находятся порядка 757 тыс. человек. На ноябрь 2016 года, по оценочным данным, в России находятся более 580 тыс. трудовых мигрантов из Кыргызстана, в Казахстане - 113 тыс. человек, в Южной Корее - 14 тыс. человек, в Турции - 30 тыс. человек, в других странах дальнего зарубежья (Европа, США, Ближний Восток, Азия) - более 20 тыс. человек.